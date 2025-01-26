Национальный институт Фредерика Шопена в Варшаве объявил о приобретении уникальной рукописи, содержащей "Балладу №4" фа минор.

Этот редкий манускрипт был выкуплен у частных владельцев после продолжительных переговоров. Хотя подробности сделки остаются конфиденциальными, её значение для культурного наследия Польши очевидно.

Министр культуры Польши Ханна Врублевская подчеркнула, что эта находка символизирует прочную связь национальной музыки и польской идентичности. "Возвращение рукописи — это не только сохранение материального артефакта, но и дань уважения нашей истории", — заявила она.

Рукопись уже заняла своё место в музее Фредерика Шопена в Варшаве, где она станет доступна для посетителей. Более того, манускрипт будет основным экспонатом на Международном конкурсе пианистов, а также будет представлен в рамках выставки "Романтическая жизнь", организованной в сотрудничестве с парижским музеем.

Экспозиция, включающая десятки произведений искусства, рассказывает о роли Шопена в контексте европейского романтизма и мирового художественного наследия. Директор Национального института Фредерика Шопена Артур Шкленер отметил, что выставка станет первой в своём роде в Польше.

Кроме того, рукопись будет тщательно исследована специалистами.