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Рост стоимости компонентов, включая оперативную память, может ускорить переход на WiFi 8.

WiFi 7 еще только завоевывает рынок, но индустрия уже поглядывает на следующий стандарт. Аналитики Dell'Oro Group прогнозируют, что переход на WiFi 8 может произойти быстрее обычного из-за резкого подорожания комплектующих для сетевого оборудования.

Изображение - ChatGPT

Проблема в компонентах памяти, например DDR4, которые используют в беспроводных маршрутизаторах. Хотя роутерам не нужно много оперативной памяти, производители закупают эти чипы в огромных объемах, что делает их чувствительными к изменениям цен. В условиях дорожающей электроники переключение на новый стандарт позволяет компаниям пересмотреть конструкцию устройств и предложить более конкурентные цены.

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По данным аналитиков, корпоративный сегмент WiFi 7 уже показывает высокую доходность. Ожидается, что в пиковый период продажи этой технологии принесут больше выручки, чем WiFi 6E заработал за весь срок своего существования. Несмотря на то, что цены на оборудование растут, спрос на рынке WLAN продолжает увеличиваться. Переход на WiFi 8, по прогнозам, начнется активнее с 2027 года. Новый стандарт позволит не только обойти проблемы с подорожанием компонентов, но и сохранить маржинальность производителей.