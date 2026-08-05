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Audi раскрыла первые характеристики электрического хэтчбека A2 e-tron, который выйдет осенью.

Компания Audi подтвердила, что осенью представит серийную версию A2 e-tron. Новинка станет самым эффективным автомобилем в истории бренда. Инженеры добились этого за счет аэродинамики (коэффициент сопротивления — 0,24), активной решетки радиатора и нового силового агрегата.

Скриншот видео Carscoops

Базовый вариант оснастят 61-киловаттной батареей и мотором мощностью 188 л.с. С опциональным пакетом эффективности расход снизится до 12,8 кВт·ч на 100 км, что обеспечит до 477 км пробега по циклу WLTP. Аккумулятор использует компоновку cell-to-pack на основе литий-железо-фосфата, что исключает редкоземельные элементы, замедляет старение и повышает безопасность. Зарядка постоянным током мощностью 105 кВт позволяет восполнить заряд с 0 до 80% за 26 минут.

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Также подтверждены две более мощные версии: 228 л.с. и 322 л.с. с крутящим моментом 402 Н·м. Все модификации — заднеприводные. Модель построена на платформе MEB+, использует 400-вольтовую архитектуру и поддерживает двунаправленную зарядку (Vehicle-to-Load и Vehicle-to-Home).





Для снижения расхода энергии дизайнеры установили дефлекторы колес, защитные панели днища, диффузор, воздушные завесы и сплиттер. Активная решетка радиатора остается закрытой для уменьшения сопротивления воздуха и открывается только при зарядке, резком ускорении или высоких температурах. Благодаря этим решениям коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24, что позволяет снизить энергопотребление до 0,9 кВт·ч на 100 км.