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Global_Chronicles
Sandisk и SK hynix представили новый стандарт памяти HBF для GPU с пропускной способностью до 3 ТБ/с
Sandisk и SK hynix совместно представили спецификацию High Bandwidth Flash (HBF) через Open Compute Project. Новая память объединяет энергонезависимость 3D NAND и производительность HBM, предлагая до 512 ГБ на один пакет и пропускную способность до 3 ТБ/с.
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Компании Sandisk и SK hynix официально представили спецификацию High Bandwidth Flash (HBF) через Open Compute Project. Новая технология позиционируется как мост между производительностью HBM-памяти и большими объемами NAND-флеш.

Источник изображения: SanDisk

Спецификация HBF определяет пакеты емкостью до 512 ГБ с использованием 8- или 16-слойных стеков кристаллов NAND. В отличие от стандартной флеш-памяти, это специализированные устройства с быстрым интерфейсом. Пропускная способность разделена на три класса производительности — от 0,4 до 3 ТБ/с. Самый производительный вариант опережает один стек HBM4 (2 ТБ/с), хотя по задержкам HBF будет уступать.

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Технология использует интерфейс UCIe для упрощенной интеграции с гетерогенными вычислительными платформами. Для достижения высокой скорости потребуется сложная базовая логика: 16 кристаллов с множеством массивов, доступных одновременно, и интерфейс UCIe на 64 линии со скоростью 64 ГТ/с.

HBF позиционируется как новый уровень памяти для систем, где уже обученные нейросети применяются к новым данным (inference). В таких системах требуются большие объемы памяти, расположенные близко к вычислительным ядрам, поскольку максимальная емкость стека HBM4 составляет 64 ГБ, а HBF предлагает до 512 ГБ. Однако вопрос принятия технологии остается открытым: интерес проявили только Google и Tenstorrent, а AMD, Intel, Nvidia, Samsung и другие крупные игроки пока не высказали заинтересованности.

#ии #gpu #sk hynix #память #hbm #sandisk #3d nand #hbf #open compute project
Источник: tomshardware.com
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