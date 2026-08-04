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Global_Chronicles
В Чехии нашли ритуальный клад бронзового века, пролежавший в болоте 3000 лет
В Чехии у города Койетин археологи нашли клад бронзового века, который пролежал в болоте около 3000 лет.
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В центральной Моравии, недалеко от чешского города Койетин, специалисты Археологического центра Оломоуц вели мониторинг строительства железнодорожной линии Брно–Пршеров. В ходе работ они наткнулись на россыпь бронзовых предметов в месте, которое в древности было болотистой поймой реки. Находка относится к культуре полей погребальных урн — бронзовому обществу, процветавшему в Центральной Европе около 3000 лет назад.

 Источник: Археологический центр Оломоуца

Среди находок — восемь погнутых и избитых серпов, один целый серп, обломанный клинок меча, фрагменты украшений, два незавершенных предмета и три бронзовых слитка. Это не аккуратно сложенные новые орудия, а набор изношенных и намеренно поврежденных вещей. Специалист по износу инструментов Михаэль Камарад провел микроскопический анализ следов на поверхности предметов. Оказалось, что большинство орудий использовали в повседневной работе вплоть до момента захоронения. При этом несколько предметов несли явные следы умышленного разрушения: меч переломили одним сильным ударом, а несколько серпов намеренно согнули.

Место обнаружения клада бронзовых изделий недалеко от Коетина, выявленное в ходе археологических наблюдений. Фото: Археологический центр Оломоуца.

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Ранее археологи часто считали подобные клады просто заначками металла, которые мастера прятали для переплавки. Но в данном случае место захоронения — болото, откуда достать металл было бы сложно, и умышленная порча предметов указывают на ритуальный характер. Скорее всего, это подношение духам воды или знак какого-то важного события.

Сам клад нашли в конце мая с помощью металлоискателей на участке, который совсем недавно был покрыт водой. При этом в прошлом, во время более ранних раскопок, на этом же месте уже находили раннесредневековый клад железа — но тот, по-видимому, был спрятан для практических целей. Сейчас бронзовые предметы проходят консервацию и детальное документирование.

#археология #чехия #бронзовый век #клад #металлообработка #меч #койетин #культура полей погребальных урн #ритуальное подношение #серпы
Источник: arkeonews.net
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