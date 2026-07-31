Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Caviar выпустила смартфоны в 24-каратном золоте с портретами героев «Крёстного отца» и «Джокера»
Компания Caviar представила коллекцию кастомизированных смартфонов Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra, посвященную культовым киногероям.
реклама

Caviar, известная своими роскошными модификациями смартфонов, анонсировала новую коллекцию на базе Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra. Серия Legends посвящена культовым киногероям и включает три модели с портретами персонажей из «Лица со шрамом», «Крестного отца» и «Джокера».

 Изображение: GizmoChina

Все смартфоны коллекции получили переработанные задние панели. Caviar использовала технику горячей перегородчатой эмали — рисунок наносится вручную внутри проволочных контуров, как в ювелирных изделиях. Рамки, торцы и блок камер покрыты 24-каратным золотом. Каждая модель выпущена тиражом 19 экземпляров.

Изображение: GizmoChina

реклама

Смартфон в стиле «Лица со шрамом» выполнен на базе стандартного Galaxy Z Fold 8. На задней панели — портрет Тони Монтаны в белом костюме на фоне золотого гильошированного узора - орнамента из тонких повторяющихся линий, наносимый гравировальной машиной. Цена — от $12 560 (эквивалентно ≈ 1 млн ₽ по курсу ЦБ РФ на 31.07.2026) за версию с 256 ГБ памяти.

Изображение: GizmoChina

Модель «Крестный отец» также стоит от $12 560. На панели изображен Дон Вито Корлеоне в смокинге с красной розой и мотивом марионеточных нитей — отсылка к фильму.

Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду

Изображение: GizmoChina 

Смартфон по мотивам «Джокера» построен на базе более крупного Galaxy Z Fold 8 Ultra. Задняя панель выполнена в фиолетово-зелёных тонах с портретом персонажа, держащего карты. Фон украшен лучистым геометрическим узором. Цена стартует от $12 990 (эквивалентно ≈ 1,037 млн ₽ по курсу ЦБ РФ на 31.07.2026).

Все телефоны поставляются в фирменных упаковках с позолоченным ключом, который Caviar добавляет как элемент брендинга. Заказы уже принимаются.

#samsung #caviar #лимитированная серия #galaxy z fold 8 #joker #galaxy z fold 8 ultra #крестный отец #24k золото #caviar legends #дизайнерские смартфоны #золотой корпус #инкрустация золотом #кастомизация смартфонов #киногерои #коллекционные смартфоны #роскошные смартфоны #элитные смартфоны
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Информатор раскрыл предварительные цены Galaxy S26 FE во Франции
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter