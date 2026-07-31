Компания Caviar представила коллекцию кастомизированных смартфонов Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra, посвященную культовым киногероям.

Caviar, известная своими роскошными модификациями смартфонов, анонсировала новую коллекцию на базе Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra. Серия Legends посвящена культовым киногероям и включает три модели с портретами персонажей из «Лица со шрамом», «Крестного отца» и «Джокера».

Изображение: GizmoChina

Все смартфоны коллекции получили переработанные задние панели. Caviar использовала технику горячей перегородчатой эмали — рисунок наносится вручную внутри проволочных контуров, как в ювелирных изделиях. Рамки, торцы и блок камер покрыты 24-каратным золотом. Каждая модель выпущена тиражом 19 экземпляров.

Изображение: GizmoChina

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Смартфон в стиле «Лица со шрамом» выполнен на базе стандартного Galaxy Z Fold 8. На задней панели — портрет Тони Монтаны в белом костюме на фоне золотого гильошированного узора - орнамента из тонких повторяющихся линий, наносимый гравировальной машиной. Цена — от $12 560 (эквивалентно ≈ 1 млн ₽ по курсу ЦБ РФ на 31.07.2026) за версию с 256 ГБ памяти.

Изображение: GizmoChina

Модель «Крестный отец» также стоит от $12 560. На панели изображен Дон Вито Корлеоне в смокинге с красной розой и мотивом марионеточных нитей — отсылка к фильму.

Изображение: GizmoChina

Смартфон по мотивам «Джокера» построен на базе более крупного Galaxy Z Fold 8 Ultra. Задняя панель выполнена в фиолетово-зелёных тонах с портретом персонажа, держащего карты. Фон украшен лучистым геометрическим узором. Цена стартует от $12 990 (эквивалентно ≈ 1,037 млн ₽ по курсу ЦБ РФ на 31.07.2026).

Все телефоны поставляются в фирменных упаковках с позолоченным ключом, который Caviar добавляет как элемент брендинга. Заказы уже принимаются.