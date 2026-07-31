В Германии разработали рецепт традиционной баварской белой колбасы с добавлением мучных червей.

Студенты и сотрудники филиала Университета Байройта в Кульмбахе провели необычный эксперимент. В традиционный рецепт баварской белой колбасы (вайсвурст) вместо части свинины они добавили измельченных мучных червей. Результат вызвал бурную реакцию у местных жителей.

Изображение - ChatGPT

В новой колбасе мучные черви заменили до 20% свинины. Остальные ингредиенты остались классическими: говядина, петрушка, специи и соль. Из-за добавления насекомых цвет колбасы стал заметно более серым по сравнению с традиционной.

реклама

Эксперимент проводился в рамках исследований альтернативных источников белка. Руководитель проекта профессор Янин Хенкель-Оберлендер отметила, что они не ожидали столь негативной реакции. Местные жители назвали новое блюдо извращением, да и в остальной Германии отклики в целом оказались не сильно приветливей.

@rian_ru

Профессор подчеркнула, что исследователи не покушались на национальное достояние. Им нужна была простая вареная колбаса, в которой вкус насекомых не перебивается большим количеством специй. Основная цель — не заменить привычные продукты, а дополнить рацион более здоровыми источниками белка.

@rian_ru

По словам Хенкель-Оберлендер, новая колбаса содержит больше протеина и ненасыщенных жирных кислот, которые считаются полезными для сердца.

Причина таких экспериментов — демографические и климатические вызовы, приближение которых в Европе сильно опасаются.