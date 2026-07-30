Американский стартап Hop Aero представил проект возвращаемой баллистической ракеты Rook, которая запускается из стандартного морского контейнера и доставляет до 250 кг груза на расстояние 750 км за 15 минут. ВВС США выделили на разработку $1,25 млн.

Американский стартап Hop Aero , состоящий всего из шести человек, опубликовал первые детали проекта многоразовой баллистической ракеты Rook. Она запускается из стандартного 12-метрового морского контейнера, несет до 250 кг груза и доставляет его на расстояние до 750 км за 15 минут. Ракета способна самостоятельно садиться на неподготовленную площадку и использоваться повторно.

@Hop_Aero

По расчетам разработчиков, для преодоления 750 км по баллистической траектории ракете потребуется скорость около 2,64 км/с. Она поднимется на высоту примерно 181 км — это выше линии Кармана, которая считается границей космоса. Баллистический полет займет 6–7 минут, остальное время уйдет на разгон, вход в атмосферу и вертикальную посадку.

@Hop_Aero

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Размеры ракеты ограничены габаритами контейнера: длина — не более 12 метров, ширина — около 2,3 метра. Уникальность системы в том, что она не требует ни стартового стола, ни взлетно-посадочной полосы — только ровная площадка. Это делает Rook мобильной и скрытной: контейнер можно перевозить по морю, железной дороге или на грузовике.

@Hop_Aero

Hop Aero провел один испытательный запуск привязного прототипа на космодроме в Оклахоме. Полноценных полетов с грузом пока не было. Единственное государственное финансирование — контракт с ВВС США на $1,25 млн, который истекает в октябре 2026 года.

@Hop_Aero

В перспективе Rook может использоваться для снабжения военных баз и доставки грузов в труднодоступные районы. Однако ни одна компания до сих пор не выполнила официальный коммерческий полет по доставке грузов из точки в точку. Похожие проекты пытались реализовать другие компании, но безуспешно. Пока Rook существует только на бумаге.

@Hop_Aero