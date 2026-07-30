Американский стартап Hop Aero, состоящий всего из шести человек, опубликовал первые детали проекта многоразовой баллистической ракеты Rook. Она запускается из стандартного 12-метрового морского контейнера, несет до 250 кг груза и доставляет его на расстояние до 750 км за 15 минут. Ракета способна самостоятельно садиться на неподготовленную площадку и использоваться повторно.
@Hop_Aero
По расчетам разработчиков, для преодоления 750 км по баллистической траектории ракете потребуется скорость около 2,64 км/с. Она поднимется на высоту примерно 181 км — это выше линии Кармана, которая считается границей космоса. Баллистический полет займет 6–7 минут, остальное время уйдет на разгон, вход в атмосферу и вертикальную посадку.
@Hop_Aero
Размеры ракеты ограничены габаритами контейнера: длина — не более 12 метров, ширина — около 2,3 метра. Уникальность системы в том, что она не требует ни стартового стола, ни взлетно-посадочной полосы — только ровная площадка. Это делает Rook мобильной и скрытной: контейнер можно перевозить по морю, железной дороге или на грузовике.
@Hop_Aero
Hop Aero провел один испытательный запуск привязного прототипа на космодроме в Оклахоме. Полноценных полетов с грузом пока не было. Единственное государственное финансирование — контракт с ВВС США на $1,25 млн, который истекает в октябре 2026 года.
@Hop_Aero
В перспективе Rook может использоваться для снабжения военных баз и доставки грузов в труднодоступные районы. Однако ни одна компания до сих пор не выполнила официальный коммерческий полет по доставке грузов из точки в точку. Похожие проекты пытались реализовать другие компании, но безуспешно. Пока Rook существует только на бумаге.
@Hop_Aero