ВВС США активно продвигают программу создания боевых беспилотников-ведомых (CCA). К середине 2027 года военные отберут до шести прототипов для следующего этапа испытаний.

Американские военные намерены кардинально изменить облик воздушного боя. Их новая программа Collaborative Combat Aircraft (CCA) предусматривает создание целого флота автономных дронов, которые будут действовать как ведомые пилотируемых истребителей.

Изображение: Interesting Engineering

Сейчас в разработке находится уже второй этап программы. В нем участвуют девять компаний, каждая из которых предлагает свою концепцию боевого беспилотника. После этапа уточнения характеристик, который продлится до мая 2027 года, военные выберут до шести прототипов. Они перейдут к летным испытаниям и впоследствии поборются за серийный контракт.

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Программа CCA — не просто замена пилотов машинами. Речь идет о создании «цифрового мозга» для роя дронов, который позволит им самостоятельно обмениваться данными, распределять цели и координировать удары. Управление остается за человеком, но машины берут на себя рутинные и опасные задачи. В бой вместе с F-35 и будущим истребителем NGAD могут пойти десятки недорогих дронов, которые будут выявлять цели, ставить помехи или даже жертвовать собой ради спасения пилотируемой машины.

Первый этап программы уже перешел в производство. Два прототипа — YFQ-42A (разработка General Atomics) и YFQ-44A (разработка Anduril) — прошли летные испытания, а компания Anduril даже завершила тесты с подвеской учебных ракет. Параллельно ВВС США заказали новые двигатели для будущих дронов, чтобы гарантировать наличие подходящего мотора для любого из выбранных проектов.

Кроме того, в США ищут замену разведывательно-ударному дрону MQ-9 Reaper. Новый аппарат, который будет стоить дешевле $30 миллионов долларов, должен стать более живучим в условиях современной войны. Концепция «лояльного ведомого» уже опробована союзниками — Австралия создает свой дрон MQ-28 Ghost Bat, а американские морпехи тестируют собственную версию цифрового мозга для дронов.