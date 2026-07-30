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Global_Chronicles
Пентагон приближается к созданию роя ИИ-ведомых боевых дронов для истребителей F-35
ВВС США активно продвигают программу создания боевых беспилотников-ведомых (CCA). К середине 2027 года военные отберут до шести прототипов для следующего этапа испытаний.
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Американские военные намерены кардинально изменить облик воздушного боя. Их новая программа Collaborative Combat Aircraft (CCA) предусматривает создание целого флота автономных дронов, которые будут действовать как ведомые пилотируемых истребителей.

Изображение: Interesting Engineering  

Сейчас в разработке находится уже второй этап программы. В нем участвуют девять компаний, каждая из которых предлагает свою концепцию боевого беспилотника. После этапа уточнения характеристик, который продлится до мая 2027 года, военные выберут до шести прототипов. Они перейдут к летным испытаниям и впоследствии поборются за серийный контракт.

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Программа CCA — не просто замена пилотов машинами. Речь идет о создании «цифрового мозга» для роя дронов, который позволит им самостоятельно обмениваться данными, распределять цели и координировать удары. Управление остается за человеком, но машины берут на себя рутинные и опасные задачи. В бой вместе с F-35 и будущим истребителем NGAD могут пойти десятки недорогих дронов, которые будут выявлять цели, ставить помехи или даже жертвовать собой ради спасения пилотируемой машины.

Ударные дроны Mayhem 10 получили роевой интеллект — американские военные провели испытания

Первый этап программы уже перешел в производство. Два прототипа — YFQ-42A (разработка General Atomics) и YFQ-44A (разработка Anduril) — прошли летные испытания, а компания Anduril даже завершила тесты с подвеской учебных ракет. Параллельно ВВС США заказали новые двигатели для будущих дронов, чтобы гарантировать наличие подходящего мотора для любого из выбранных проектов.

Кроме того, в США ищут замену разведывательно-ударному дрону MQ-9 Reaper. Новый аппарат, который будет стоить дешевле $30 миллионов долларов, должен стать более живучим в условиях современной войны. Концепция «лояльного ведомого» уже опробована союзниками — Австралия создает свой дрон MQ-28 Ghost Bat, а американские морпехи тестируют собственную версию цифрового мозга для дронов.

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Источник: interestingengineering.com
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