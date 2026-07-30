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Global_Chronicles
Оплата функций Telegram грозит российским пользователям обвинениями в финансировании терроризма
Покупка платных функций в Telegram может быть расценена как финансирование терроризма, но только если мессенджер признают террористической организацией. Такое заявление сделал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
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Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в беседе с «Парламентской газетой» предупредил о возможных юридических последствиях для пользователей Telegram. По его словам, перевод средств на счета мессенджера теоретически может быть истолкован как финансирование терроризма, но при соблюдении ряда условий.

 Изображение - ChatGPT

Сейчас обвинения предъявлены непосредственно Павлу Дурову*, а не Telegram как юридическому лицу. Чтобы покупка Premium или звезд была признана финансированием терроризма, прокуратура должна подать иск о признании мессенджера экстремистской или террористической организацией. Пока этого не случилось, отметил Парфентьев.

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Однако, по его словам, если Telegram получит такой статус, переводы средств на его счета могут быть приравнены к финансированию терроризма. Примером эксперт назвал компанию Meta, признанную в России экстремистской. После этого любые финансовые операции в пользу ее продуктов могли быть истолкованы как поддержка запрещённой организации.

Напомним, что вчера ФСБ сообщила о предъявлении Дурову обвинения в содействии терроризму. Поводом послужило игнорирование запросов российских властей об удалении чат-ботов, распространяющих экстремистские материалы и служащих для вербовки россиян. Парфентьев также добавил, что юридически конструкция «Дуров = Telegram» для признания мессенджера экстремистским выглядит спорной, но в российской правоприменительной практике такие прецеденты были.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

#telegram #дуров #telegram premium #урван парфентьев #финансирование терроризма
Источник: pnp.ru
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