Южнокорейский производитель памяти SK hynix отчитался о росте операционной прибыли на 557% во втором квартале — до 60,5 трлн вон.

SK hynix, один из крупнейших производителей микросхем памяти, опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Выручка достигла 79,3 трлн вон, а операционная прибыль выросла в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И при этом инвесторы остались недовольны.

Изображение: Tom's Hardware

Операционная прибыль SK hynix составила 60,5 трлн вон, а маржа достигла рекордных 76%. Рост обеспечен высоким спросом на чипы памяти для серверов искусственного интеллекта. В прошлом квартале средние цены на DRAM выросли примерно на 30%, на NAND — на 50–55%. Компания ожидает, что в третьем квартале поставки DRAM увеличатся еще на 10%.

Несмотря на впечатляющие цифры, акции SK hynix обвалились на 10% в день отчета. Аналитики прогнозировали операционную прибыль на уровне 64,1 трлн вон — фактический результат оказался ниже. Глава компании Квак Но Чжон назвал 2027 год пиком дефицита и спрогнозировал, что ситуация нормализуется не ранее 2030 года.

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SK hynix инвестирует рекордные суммы в расширение производства. В этом году капитальные затраты составят около 40 трлн вон. Компания строит новые заводы в Чхонджу и Йонгине, а также готовит производство передовой памяти HBM4E к 2027 году.

Ранее в июле SK hynix провела крупнейшее в истории размещение акций среди неамериканских компаний, привлекла 26,5 млрд долларов. Однако падение рынка за последний месяц обрушило капитализацию компании на 47% — инвесторы фиксируют прибыль на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний.