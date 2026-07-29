Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Дефицит памяти принес SK hynix прибыль 60,5 трлн вон — рост на 557% за год
Южнокорейский производитель памяти SK hynix отчитался о росте операционной прибыли на 557% во втором квартале — до 60,5 трлн вон.
реклама

SK hynix, один из крупнейших производителей микросхем памяти, опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Выручка достигла 79,3 трлн вон, а операционная прибыль выросла в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И при этом инвесторы остались недовольны.

Изображение: Tom's Hardware

Операционная прибыль SK hynix составила 60,5 трлн вон, а маржа достигла рекордных 76%. Рост обеспечен высоким спросом на чипы памяти для серверов искусственного интеллекта. В прошлом квартале средние цены на DRAM выросли примерно на 30%, на NAND — на 50–55%. Компания ожидает, что в третьем квартале поставки DRAM увеличатся еще на 10%.

Несмотря на впечатляющие цифры, акции SK hynix обвалились на 10% в день отчета. Аналитики прогнозировали операционную прибыль на уровне 64,1 трлн вон — фактический результат оказался ниже. Глава компании Квак Но Чжон назвал 2027 год пиком дефицита и спрогнозировал, что ситуация нормализуется не ранее 2030 года.

реклама

SK hynix инвестирует рекордные суммы в расширение производства. В этом году капитальные затраты составят около 40 трлн вон. Компания строит новые заводы в Чхонджу и Йонгине, а также готовит производство передовой памяти HBM4E к 2027 году.

Ранее в июле SK hynix провела крупнейшее в истории размещение акций среди неамериканских компаний, привлекла 26,5 млрд долларов. Однако падение рынка за последний месяц обрушило капитализацию компании на 47% — инвесторы фиксируют прибыль на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний.

#полупроводники #ии #инвестиции #sk hynix #память #nand #dram #прибыль
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для связи смартфонов напрямую из космоса
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter