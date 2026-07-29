Группа RWB, развивающая Wildberries, начала поиск складских помещений в Казахстане.

Wildberries, столкнувшийся с массированными ударами дронов по своим логистическим объектам на территории РФ, теперь ищет возможности для размещения товаров за пределами страны. Компания выбрала Казахстан в качестве запасной площадки.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Удары по складам начались 18 июля. Пострадали объекты компании в разных регионах: от Петербурга до Краснодарского края. Ущерб составил порядка 444 тыс. кв. м — это почти 8% всех логистических мощностей маркетплейса.

В ответ на это RWB начала поиск помещений в Казахстане. План — арендовать около 100 тыс. кв. м. Найти единый объект такой площади на местном рынке сложно: сейчас свободно около 130 тыс. кв. м, но они разбросаны по разным городам. Аренда обойдется примерно в 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для сравнения: в Московском регионе ставка — 10,5 тыс. руб.

Товары между странами ЕАЭС перемещаются без таможенных барьеров, так что часть продукции российских продавцов теоретически может храниться в Казахстане. Но эксперты сомневаются, что это выгодно: вырастут логистические расходы и время доставки.

Собственники складов в России неохотно идут на контакт с Wildberries. Причина — страховые риски. Объект, который арендует такой крупный маркетплейс, автоматически становится потенциальной целью для атак. Стандартные полисы не покрывают ущерб от ударов БПЛА. Включить такой риск в страховку почти невозможно — это слишком дорого. После того как западные перестраховщики ушли с рынка, основную нагрузку взяла на себя Российская национальная перестраховочная компания. Ее ресурсы могут не справиться с компенсацией убытков в случае серии атак на крупные объекты.