Audi представил новый флагманский внедорожник Q9, который стал самым большим и роскошным в истории марки.

Audi официально представил новый флагманский внедорожник Q9. Модель адресована покупателям, которым Q7 кажется недостаточно просторным. Это самый большой и роскошный SUV в истории марки, созданный для рынка США, но доступный и в Европе.

Изображение: Сarscoops

Габариты Q9 впечатляют: длина — 5310 мм, ширина — 2210 мм, колесная база — 3140 мм. По сравнению с Q7 модель длиннее на 250 мм, шире на 200 мм и имеет на 145 мм больше пространства между осями. Прямые конкуренты — BMW X7 и Mercedes GLS.

Изображение: Сarscoops

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Дизайн получил массивную решетку радиатора с вертикальными планками и черной окантовкой. Задняя часть выделяется изогнутыми OLED-фонарями — их ультратонкие стеклянные панели следуют за формой кузова и увеличивают видимость с боковых сторон.

В салоне — семь мест, опционально доступна шестиместная компоновка с раздельными креслами во втором ряду. Панорамная крыша площадью более 1,5 кв. м — самая большая у Audi. Она может затемняться и подсвечиваться 84 светодиодами в одном из 30 цветов.

Изображение: Сarscoops

Двери — с электроприводом, открываются до 90 градусов, оснащены датчиками, предотвращающими столкновения, и управляются через приложение. Штатная аудиосистема Bang & Olufsen на 1360 Вт с 22 динамиками и вибрацией в креслах.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

В США базовая версия получит 2,9-л итровый бензиновый V6 мощностью 429 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 4,9 секунды. Спортивная SQ9 с 4,0-литровым битурбо V8 выдает 591 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. В Европе предложат 3,0-литровый дизель с мягким гибридом.

Изображение: Сarscoops

Адаптивная пневмоподвеска и подруливание задних колес до пяти градусов упрощают маневрирование. Цены в США стартуют от $89 095 за базовую версию и от $119 395 за SQ9.

Изображение: Сarscoops