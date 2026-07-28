Porsche провел рекламный трюк с новым Cayenne Electric. Кроссовер весом 2645 кг разогнался до 269 км/ч под самым большим самолетом в мире — Roc с размахом крыльев 117 метров.

На авиабазе Мохаве в Калифорнии Porsche устроил трюк с участием нового Cayenne Electric. В роли партнера выступил самолет Roc — машина с самым большим размахом крыльев на планете. У него два фюзеляжа, шесть двигателей и взлетная масса до 590 тонн.

Скриншот видео Porsche USA

Целью было не обогнать самолет. Пилоту Патрику Лонгу требовалось выдержать точную траекторию и скорость, чтобы Cayenne шел строго между двумя фюзеляжами Roc во время разбега по полосе. Если бы машина оказалась слишком далеко позади, поток от шести двигателей с общей тягой 154 тонны сбил бы ее с курса. Если бы вырвалась вперед, могла врезаться в шасси.

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Лонг держал кроссовер на скорости 269 км/ч и смотрел, как Roc взлетает в нескольких метрах над ним. Сам Porsche Cayenne Electric весит 2645 кг — это помогло машине сохранять устойчивость. Мощность флагманской версии — 1138 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span> Изображение: Сarscoops

По словам водителя, это был один из самых напряженных моментов в его жизни. Он знал, что может доверять машине и профессионализму пилотов Roc, и удерживал Cayenne «именно там, где это было необходимо, и я знал, что у меня достаточно мощности, чтобы сохранить свою позицию, несмотря ни на что». Трюк занял всего несколько секунд, но потребовал точной координации пилотов самолета и водителя.

Изображение: Сarscoops