В Федеральном медико-биологическом агентстве РФ заявили о подаче документов на регистрацию нового медицинского аппарата. Устройство воздействует на опухоли сфокусированным ультразвуком, не повреждая кожу и соседние ткани.

Центр мозга и нейротехнологий ФМБА РФ совместно с госкорпорацией «Ростех» завершил разработку аппарата для локального лечения новообразований. Устройство уже подано на регистрацию в Росздравнадзор.

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Разработка предназначена для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. В основе работы лежит метод высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Аппарат нагревает ткани в заданной точке до 90°C за одну секунду. Это вызывает коагуляционный некроз — клетки опухоли погибают без хирургического вмешательства. Кожные покровы и здоровые органы остаются неповрежденными.

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Регистрационное досье уже передано в надзорный орган. Разрешение на использование планируют получить до конца года. Устройство собрано из отечественных комплектующих, уровень локализации превышает 90 процентов. По данным ФМБА, между опухолью и окружающими тканями возникает четкая температурная граница, что исключает риск повреждения здоровых участков.