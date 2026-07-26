Центр мозга и нейротехнологий ФМБА РФ совместно с госкорпорацией «Ростех» завершил разработку аппарата для локального лечения новообразований. Устройство уже подано на регистрацию в Росздравнадзор.
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Разработка предназначена для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. В основе работы лежит метод высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Аппарат нагревает ткани в заданной точке до 90°C за одну секунду. Это вызывает коагуляционный некроз — клетки опухоли погибают без хирургического вмешательства. Кожные покровы и здоровые органы остаются неповрежденными.
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Регистрационное досье уже передано в надзорный орган. Разрешение на использование планируют получить до конца года. Устройство собрано из отечественных комплектующих, уровень локализации превышает 90 процентов. По данным ФМБА, между опухолью и окружающими тканями возникает четкая температурная граница, что исключает риск повреждения здоровых участков.