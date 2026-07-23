В Москве на продажу выставили самое дорогое машино-место на рынке. Его цена достигла 45,6 млн ₽, а объект находится в доме рядом с Патриаршими прудами.

На столичном рынке недвижимости дорогими бывают не только квартиры. Иногда отдельное парковочное место тянет на сумму, за которую в Москве можно купить не какую-то бюджетную квартиру-студию, а стандартную «трешку».

Рекордное предложение по машино-месту сейчас появилось в строящемся доме класса de luxe возле Патриарших прудов. За парковку там просят 45,6 млн ₽. Коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин пояснил, что в этом же проекте минимальная цена на такие места начинается с 22,3 млн ₽. При этом спрос, по его словам, остается ровным. Он также напомнил, что девелоперы нередко выводят паркинги в продажу ближе к завершению стройки или уже после сдачи дома. Из-за этого общая статистика не всегда показывает реальную картину.

реклама

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов назвал среднюю цену машино-места в московских новостройках — около 3,8 млн ₽. В Новой Москве самые доступные варианты можно найти примерно за 468 тыс. ₽. Эксперты отмечают еще одну деталь: парковки дорожают медленнее квартир. Обычно за время строительства они прибавляют 12–15%, тогда как жилье растет заметно быстрее.