Анализ древней ДНК изменил представление об одном из самых известных захоронений бронзового века рядом со Стоунхенджем. Человек, которого более двух столетий считали мужчиной, оказался женщиной, а найденные рядом предметы указывают на ее связь с обработкой золота.

Одно из наиболее известных захоронений раннего бронзового века в Британии получило новую интерпретацию. Генетический анализ и повторное изучение найденных предметов изменили выводы, которые сохранялись более 200 лет.

Изображение: Аrkeonews

Захоронение возле деревни Аптон-Ловелл на Солсберийской равнине, расположенное менее чем в 16 км от Стоунхенджа, раскопали еще в 1803 году. Тогда археолог Уильям Каннингтон пришел к выводу, что под курганом покоился мужчина. Такую версию поддерживали крупные размеры костей, боевые топоры и необычный набор предметов, обнаруженных в могиле.

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Специалисты Лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика повторно изучили останки, взяв образцы из черепа, зуба и кости пальца ноги. Анализ показал наличие XX-хромосом, что соответствует женщине. Дополнительно специалисты установили, что женщина умерла в возрасте старше 45 лет.

Осмотр скелета выявил артрит правого запястья. Сам по себе этот признак не позволяет определить профессию, однако предметы из захоронения дополняют общую картину. Еще в начале 2000-х годов во время повторного обследования места археолог Колин Шелл обнаружил следы золота на части каменных орудий.

Позднее специалисты Лестерского университета подробно изучили эти находки. По их выводам, часть каменных инструментов использовали для ковки, шлифовки и полировки золота. Поврежденные боевые топоры, вероятно, служили молотками или рабочими поверхностями, а небольшие чашечки из окаменелых губок могли использоваться для клея при закреплении тонких золотых пластин.

Полученные данные меняют представление о захоронении. Вместо набора ритуальных предметов специалисты увидели комплект инструментов для специализированного ремесла. Авторы работы отмечают, что выводы не позволяют утверждать, будто женщины занимали ведущую роль в обработке золота во времена бронзового века, однако показывают, что женщина могла обладать высокой квалификацией и занимать значимое положение в обществе.