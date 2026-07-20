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Global_Chronicles
SpaceX заказала у Foxconn 13 000 серверных стоек NVIDIA GB300 на $52 млрд почти с миллионом GPU
SpaceX разместила у Foxconn заказ на серверные стойки NVIDIA GB300 для систем искусственного интеллекта общей стоимостью около $52 млрд. Контракт предусматривает поставку более 13 000 стоек, в составе которых будет около 936 000 графических процессоров.
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SpaceX продолжает расширять вычислительную инфраструктуру для проектов, связанных с искусственным интеллектом. Новый контракт значительно увеличит количество ускорителей NVIDIA, которыми располагает компания.

 Изображение: WCCFTech

По данным тайваньского издания, SpaceX заключила соглашение с Foxconn на поставку более 13 000 серверных стоек NVIDIA GB300. Общая стоимость заказа достигает примерно $52 млрд, при этом цена одной стойки оценивается в $4 млн.

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Контракт предусматривает поставку около 936 000 графических процессоров NVIDIA. Ранее в отдельных сообщениях фигурировала округленная оценка почти в 1 млн GPU. Начало поставок ожидают в IV квартале 2026 года, а завершение — в I квартале 2027 года.

При этом пока нет подтверждения, что весь объем заказа выполнит именно Foxconn. Не исключено, что SpaceX распределит часть поставок между другими производителями серверных стоек.

Компания Foxconn рассчитывает к концу 2026 года занять около 40% мирового рынка серверов для искусственного интеллекта. При этом представители отрасли отмечают, что рассматриваемый контракт не включили в этот прогноз. Кроме того, сделка позволила Foxconn усилить позиции на рынке, где ранее доминировали Dell и Supermicro.

До нового заказа вычислительная инфраструктура SpaceX уже включала центры обработки данных Colossus 1 и Colossus 2, где использовались сотни тысяч графических процессоров NVIDIA разных поколений, включая ускорители серий H100, H200, GB200 и GB300.

#nvidia #искусственный интеллект #ии #spacex #gpu #foxconn #colossus #gb300 #серверные стойки
Источник: wccftech.com
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