SpaceX разместила у Foxconn заказ на серверные стойки NVIDIA GB300 для систем искусственного интеллекта общей стоимостью около $52 млрд. Контракт предусматривает поставку более 13 000 стоек, в составе которых будет около 936 000 графических процессоров.

SpaceX продолжает расширять вычислительную инфраструктуру для проектов, связанных с искусственным интеллектом. Новый контракт значительно увеличит количество ускорителей NVIDIA, которыми располагает компания.

Изображение: WCCFTech

По данным тайваньского издания, SpaceX заключила соглашение с Foxconn на поставку более 13 000 серверных стоек NVIDIA GB300. Общая стоимость заказа достигает примерно $52 млрд, при этом цена одной стойки оценивается в $4 млн.

реклама

Контракт предусматривает поставку около 936 000 графических процессоров NVIDIA. Ранее в отдельных сообщениях фигурировала округленная оценка почти в 1 млн GPU. Начало поставок ожидают в IV квартале 2026 года, а завершение — в I квартале 2027 года.

При этом пока нет подтверждения, что весь объем заказа выполнит именно Foxconn. Не исключено, что SpaceX распределит часть поставок между другими производителями серверных стоек.

Компания Foxconn рассчитывает к концу 2026 года занять около 40% мирового рынка серверов для искусственного интеллекта. При этом представители отрасли отмечают, что рассматриваемый контракт не включили в этот прогноз. Кроме того, сделка позволила Foxconn усилить позиции на рынке, где ранее доминировали Dell и Supermicro.

До нового заказа вычислительная инфраструктура SpaceX уже включала центры обработки данных Colossus 1 и Colossus 2, где использовались сотни тысяч графических процессоров NVIDIA разных поколений, включая ускорители серий H100, H200, GB200 и GB300.