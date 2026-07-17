Телескоп «Джеймс Уэбб» выявил новую экзопланету в одной из самых известных звездных систем Млечного Пути.

Система Бета Живописца находится примерно в 63 световых годах от Земли и считается одной из самых изученных среди молодых звезд. Новые наблюдения позволили подтвердить существование еще одной планеты, которая долго оставалась незаметной из-за плотного пылевого диска.

Изображение Phys.org

Обнаруженная экзопланета получила обозначение Beta Pictoris d. Она стала третьей напрямую зафиксированной планетой в этой системе. До этого астрономам были известны только газовые гиганты Beta Pictoris b и Beta Pictoris c. Находку сделали во время изучения атмосферы Beta Pictoris b с помощью спектрографа NIRSpec, установленного на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб». По сути, астрономы не искали новый объект. При анализе данных специалисты заметили необычный спектральный сигнал, который отличался от ожидаемого излучения пылевого диска.

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В спектре обнаружили линии поглощения угарного газа, характерные для атмосферы планеты-гиганта. Дополнительный анализ позволил определить скорость движения объекта и показал, что он обращается вокруг звезды Бета Живописца. Это исключило вероятность того, что источник сигнала оказался фоновой звездой или коричневым карликом.

Изображение Phys.org

По имеющимся оценкам, масса новой планеты как минимум в два раза превышает массу Юпитера. При этом среди трех известных гигантов системы она считается наименее массивной. Предполагается, что объект обращается вокруг своей звезды на расстоянии около 30 астрономических единиц. Его орбита проходит внутри внутренней границы диска из пыли и обломков.

Именно этот диск долго мешал обнаружить планету традиционными методами наблюдений. Спектроскопия позволила выделить молекулярные признаки атмосферы и отделить их от света, который рассеивает пыль. Благодаря этому удалось не только подтвердить существование нового объекта, но и сразу получить сведения о составе его атмосферы, температуре и движении.