Атомный ледокол "Арктика" впервые работал в гренландском секторе Арктики и вывел ледостойкую платформу "Северный полюс" на открытую воду. Судно прошло через льды толщиной до пяти метров.

До этого случая в гренландской части Северного Ледовитого океана атомоходы не появлялись. Район известен суровыми льдами, и судоходство там практически отсутствует. Теперь "Арктика" доказала: флот РФ способен работать даже в таких условиях.

Фото: Атомфлот

Операция завершилась два дня тому назад Атомоход "Арктика" взял на буксир научную платформу "Северный полюс", которая дрейфовала во льдах, и провел ее к открытой воде. Ледокол подошел к судну 10 июня.

реклама

Толщина ледового покрова, который предстояло преодолеть, достигала пяти метров. Экипаж вел платформу через поля сплоченного многолетнего льда. Общая протяженность маршрута составила почти 400 морских миль, которые пришлось пробиваться через трехметровый, а местами и пятиметровый лед. Конечная точка — в 50 милях от Шпицбергена.

Капитан Александр Скрябин рассказал, что погода сыграла на руку. Сильный ветер стих перед началом операции, и это помогло избежать сжатий льда. За всю проводку судно пришлось "окалывать" — освобождать от ледового плена — только один раз. Это случилось на участке, где льды особенно сильно торосились.

Глава "Атомфлота" Яков Антонов назвал работу судоводителей филигранной. Он подчеркнул: флот готов решать задачи в любой точке Арктики. И нынешняя проводка стала новым подтверждением этого.