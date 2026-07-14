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Global_Chronicles
Атомный ледокол "Арктика" впервые провел судно у Гренландии через льды толщиной 3-5 метров
Атомный ледокол "Арктика" впервые работал в гренландском секторе Арктики и вывел ледостойкую платформу "Северный полюс" на открытую воду. Судно прошло через льды толщиной до пяти метров.
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До этого случая в гренландской части Северного Ледовитого океана атомоходы не появлялись. Район известен суровыми льдами, и судоходство там практически отсутствует. Теперь "Арктика" доказала: флот РФ способен работать даже в таких условиях.

 Фото: Атомфлот

Операция завершилась два дня тому назад Атомоход "Арктика" взял на буксир научную платформу "Северный полюс", которая дрейфовала во льдах, и провел ее к открытой воде. Ледокол подошел к судну 10 июня.

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Толщина ледового покрова, который предстояло преодолеть, достигала пяти метров. Экипаж вел платформу через поля сплоченного многолетнего льда. Общая протяженность маршрута составила почти 400 морских миль, которые пришлось пробиваться через трехметровый, а местами и пятиметровый лед. Конечная точка — в 50 милях от Шпицбергена.

Капитан Александр Скрябин рассказал, что погода сыграла на руку. Сильный ветер стих перед началом операции, и это помогло избежать сжатий льда. За всю проводку судно пришлось "окалывать" — освобождать от ледового плена — только один раз. Это случилось на участке, где льды особенно сильно торосились.

Глава "Атомфлота" Яков Антонов назвал работу судоводителей филигранной. Он подчеркнул: флот готов решать задачи в любой точке Арктики. И нынешняя проводка стала новым подтверждением этого.

#арктика #росатом #гренландия #северный полюс #атомфлот #ледокол арктика
Источник: t.me
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