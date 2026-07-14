АвтоВАЗ запускает производство обновленной Niva Legend 20 июля. Трехдверка получила новый двигатель, подушку безопасности водителя и более сотни новых деталей.

Легендарная трехдверная "Нива" готовится к серьезному обновлению. АвтоВАЗ не стал менять дизайн кузова, но переработал конструкцию в ключевых узлах.

©D.Novikov

Производство обновленной Niva Legend начнется уже в будущий понедельник. Дизайн кузова остался прежним, но инженеры заменили или доработали более 160 деталей и узлов. Это не очередная специальная версия, а попытка устранить недостатки, которые сопровождали модель десятилетиями.

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Вместо прежнего 1.7-литрового мотора на 83 лошадиные силы под капотом теперь установят восьмиклапанный агрегат объемом 1.8 литра от Niva Travel. Крутящий момент вырос на 24 Нм, причем 80% тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Это должно облегчить трогание на подъемах и движение по серьезному бездорожью. Расход топлива снизился с 9.9 до 9 литров на 100 километров.

Инженеры усилили полуоси и элементы дифференциала. Пятую передачу тоже доработали. Стабилизатор передней подвески перенесли вперед, раздаточная коробка получила одну рукоятку и третью опору. Вентиляторы охлаждения теперь стоят за радиатором — такое решение снижает риск повреждения и обмерзания.

В салоне появилась подушка безопасности для водителя, рулевая колонка получила регулировку по высоте. Установили центральный замок, единый ключ и фильтр вентиляции. Капот, крыша и задняя дверь изготовлены из двусторонне оцинкованной стали. Полностью оцинкованным кузов не стал, но самые уязвимые элементы получили защиту.