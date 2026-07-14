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Global_Chronicles
Jeep представила Wrangler Laredo на базе Willys с пакетом Xtreme 35 и 35-дюймовыми шинами
Jeep расширила кампанию Twelve 4 Twelve новой специальной версией Wrangler Laredo. Автомобиль сочетает оформление в духе моделей 1980-х годов и внедорожное оснащение из пакета Xtreme 35.
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Компания Jeep представила специальную версию Wrangler, которая отсылает к классическому оснащению прошлых десятилетий. Модель Laredo сочетает внедорожные характеристики с элементами стиля американского Юго-Запада.

 Изображение: Сarscoops

Jeep построила Wrangler Laredo на основе Wrangler Willys с пакетом Xtreme 35. Комплектация включает подвеску с лифтом на один дюйм, бронзовые 17-дюймовые колёса с возможностью установки бедлоков и 35-дюймовые шины BFGoodrich KO2.

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В оформлении кузова использовали решётку радиатора Gobi, наклейки Laredo на капоте, коричневую графику на боковинах, бронзовые буксировочные крюки и эмблему «4WD» в виде лассо. Бежевая мягкая крыша вновь вошла в список доступных вариантов, наряду с черным жестким верхом и крышей Sky One-touch с электроприводом.

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Изображение:  Сarscoops 

Салон получил кожаные передние сиденья Nappa коричневого цвета с подогревом и электрорегулировкой. Их дополняют контрастная строчка цвета «майянское золото», черные декоративные элементы и фирменная эмблема на центральной консоли.

Изображение:  Сarscoops 

Новинка стоит на 1995 долларов дороже Wrangler Willys Xtreme 35: двухдверная версия обойдется примерно в 53 240 долларов, четырехдверная — в 55 620 долларов. Пакет Xtreme 35 доступен только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Изображение:  Сarscoops 

#внедорожник #jeep #wrangler laredo #wrangler willys #xtreme 35 #спецверсия jeep
Источник: carscoops.com
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