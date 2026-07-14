Компания Jeep представила специальную версию Wrangler, которая отсылает к классическому оснащению прошлых десятилетий. Модель Laredo сочетает внедорожные характеристики с элементами стиля американского Юго-Запада.
Изображение: Сarscoops
Jeep построила Wrangler Laredo на основе Wrangler Willys с пакетом Xtreme 35. Комплектация включает подвеску с лифтом на один дюйм, бронзовые 17-дюймовые колёса с возможностью установки бедлоков и 35-дюймовые шины BFGoodrich KO2.
В оформлении кузова использовали решётку радиатора Gobi, наклейки Laredo на капоте, коричневую графику на боковинах, бронзовые буксировочные крюки и эмблему «4WD» в виде лассо. Бежевая мягкая крыша вновь вошла в список доступных вариантов, наряду с черным жестким верхом и крышей Sky One-touch с электроприводом.
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Изображение: Сarscoops
Салон получил кожаные передние сиденья Nappa коричневого цвета с подогревом и электрорегулировкой. Их дополняют контрастная строчка цвета «майянское золото», черные декоративные элементы и фирменная эмблема на центральной консоли.
Изображение: Сarscoops
Новинка стоит на 1995 долларов дороже Wrangler Willys Xtreme 35: двухдверная версия обойдется примерно в 53 240 долларов, четырехдверная — в 55 620 долларов. Пакет Xtreme 35 доступен только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Изображение: Сarscoops