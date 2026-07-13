Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Эксперимент двухвековой давности со светом упростил создание структур для компьютеров нового типа
Физики использовали эффект, открытый два столетия назад, чтобы создать устойчивые световые структуры. Это позволяет обойтись без сложных и дорогих материалов и ускоряет исследования в области новых способов обработки данных.
реклама

Явление, которое в XIX веке подтвердило волновую природу света, нашло новое применение. Теперь та же физическая закономерность помогает создавать микроскопические световые конфигурации для хранения и передачи информации. Представьте, что вы направили луч света на круглый непрозрачный диск. Согласно законам физики, в центре тени от этого диска должна возникнуть яркая точка. Это явление назвали пятном Пуассона, и оно известно уже около 200 лет.

Источник: Optica / NTU Singapore

Сотрудники Наньянского технологического университета в Сингапуре поставили похожий эксперимент, но вместо простого наблюдения они использовали его для практической цели. При определенных условиях внутри такого светового пятна возникают упорядоченные вихревые структуры. Они напоминают миниатюрные спирали или закрученные ряды и обладают важным свойством: эти структуры стабильны и могут служить носителями информации.

реклама

Раньше для получения подобных образований требовались искусственные материалы со сложной микроскопической структурой. Это было дорого и технически трудоемко. Новый метод значительно проще: нужны только лазер, круглый диск и правильные настройки. При этом установка создает не одну, а четыре разновидности таких структур одновременно.

Для вычислительных технологий это означает следующее. Световые вихри потенциально позволяют кодировать данные иначе, чем современные электронные схемы. Разработчики рассматривают их как один из вариантов для создания более быстрых и энергоэффективных процессоров. Они также считают, что этот метод может оказаться полезным для дальнейшего развития фотоники, технологий хранения информации и вычислительных систем будущего.

#физика #оптика #обработка данных #вычислительные технологии #компьютеры будущего
Источник: sciencedaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter