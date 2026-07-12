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Global_Chronicles
Ретрофутуристические часы G-Shock в коллекционном футляре-капсуле времени вдохновлены эрой 1960-х
Casio анонсировала лимитированную серию часов G-Shock GA-2100 x C2H4, созданную совместно с брендом C2H4. Модель получила ретрофутуристическое оформление и необычный металлический футляр в форме капсулы.
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Casio продолжила сотрудничество с американским брендом C2H4 и представила вторую совместную модель. Новинка сочетает узнаваемую конструкцию G-Shock с оформлением, вдохновленным представлениями о будущем, популярными в 1960-х годах.

 Фото: Casio

Основой лимитированной модели стали часы G-Shock GA-2100. Новинка получила полупрозрачные безель и ремешок из смолы, а циферблат оформлен серебристым металлическим покрытием, нанесенным методом парофазного осаждения. На задней крышке разместили гравировку здания Theme Building международного аэропорта Лос-Анджелеса, которое считается одним из известных примеров архитектуры эпохи Space Age.

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Фото: Casio

Отдельное внимание Casio уделила упаковке. Часы поставляются в металлическом серебристо-синем футляре, выполненном в виде капсулы, которая раскрывается на две половины.

Фото: Casio

Функционально модель повторяет стандартные GA-2100. Она сохраняет ударопрочность G-Shock, водонепроницаемость до 200 метров, поддержку мирового времени для 31 часового пояса, секундомер с точностью 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, пять будильников, автоматический календарь до 2099 года и двойную светодиодную подсветку Super Illuminator.

Фото: Casio

Продажи G-Shock GA-2100 x C2H4 в США начнутся 17 июля по цене $245 (эквивалентно ≈ 18780 ₽ по курсу ЦБ РФ на 12.07.2026). Модель уже появилась в Китае, а позже поступит и на другие мировые рынки, включая Европу.

Фото: Casio

#casio #g-shock #часы casio #наручные часы #лимитированная серия #c2h4 #ga-2100 x c2h4
Источник: notebookcheck.net
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