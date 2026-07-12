Космический телескоп Джеймс Уэбб получил новые изображения галактики Центавр A, расположенной примерно в 11 миллионах световых лет от Земли.

Галактика Кентавр А находится в 11 миллионах световых лет от нас. В видимом свете ее центр закрывают плотные пылевые полосы. Инфракрасные приборы телескопа Джеймс Уэбб позволили заглянуть за эту завесу.

На снимке, сделанном телескопом Джеймс Уэбб, видны пылевые структуры и скрытая активность внутри галактики Кентавр А.

(Изображение предоставлено: НАСА, ЕКА, CSA, STScI. Обработка изображений: А. Пэган (STScI), Дж. Депаскуале (STScI), М. Гарсиа Марин (офис ЕКА в STScI)))

Снимок сделан камерой MIRI (среднеинфракрасный прибор) и опубликован 6 июля 2026 года. На нем видно, как выглядит галактика после столкновения с другой галактикой. Это событие произошло примерно 2 миллиарда лет назад.

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Изображение запечатлело деформированную серо-белую структуру в форме параллелограмма, которая пересекает галактику. Над и под ней видны розовые и сиреневые ленты, изгибающиеся в виде буквы S. Это следы гравитационного воздействия, которые перестроили облака газа и пыли.

Изображение Кентавра А, полученное телескопом Хаббл, сильно заслонено пылью, которая блокирует обзор его турбулентного ядра.

(Источник изображения: NASA, ESA и коллаборация Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble. Благодарность: Р. О'Коннеллу (Университет Вирджинии) и Научно-надзорному комитету WFC3)

В центре Кентавра А находится активная сверхмассивная черная дыра. Падающее на нее вещество выделяет энергию и формирует мощные струи. Эти струи влияют на окружающий газ и могут как запускать, так и подавлять рождение новых звезд.