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Global_Chronicles
Глава SK Hynix предупредил о рекордной нехватке DRAM в 2027 году и сохранении дефицита после 2030 г.
Генеральный директор SK Hynix Квак Но Джун заявил, что 2027 год станет самым тяжелым для рынка памяти из-за дефицита. По его прогнозам, нехватка микросхем сохранится даже после 2030 года.
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Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix провел крупнейшее в истории размещение акций иностранной компании на бирже NASDAQ, привлекнув $26,5 млрд. Однако в день листинга генеральный директор Квак Но Джун сделал мрачный прогноз.

 Изображение: Tom's Hardware

Генеральный директор SK Hynix сообщил, что наиболее серьезный дефицит памяти ожидается в 2027 году. По его словам, спрос на память растет быстрее, чем компания успевает увеличивать объемы выпуска.

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Квак Но Джун также считает, что нехватка памяти сохранится и после 2030 года. Ограниченные производственные мощности пока не позволяют полностью закрыть потребности рынка, несмотря на планы по наращиванию производства DRAM и HBM.

#sk hynix #память #дефицит #hbm #dram #рынок памяти #квак но джун
Источник: tomshardware.com
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