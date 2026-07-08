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Global_Chronicles
Некоторые игроки сборных на ЧМ-2026 разрезают гетры на икрах для большего комфорта при игре
На чемпионате мира по футболу в 2026 году многие игроки выходят на поле с разрезанными гетрами. Причина — жалобы на слишком тесную экипировку, которая вызывает онемение и ощущение давления в области икр.
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Необычная деталь экипировки футболистов привлекла внимание зрителей во время матчей мирового первенства. Специалисты объяснили, почему спортсмены делают разрезы в гетрах и что по этому поводу говорит современная спортивная медицина.

Изображение: WIRED

Во время чемпионата мира 2026 года многие футболисты выходят на поле с разрезами в области икр на игровых гетрах. Подобную практику уже использовали на чемпионатах Европы, Олимпийских играх и других крупных турнирах, однако в последние недели она стала особенно заметной.

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Современные футбольные гетры изготавливают из плотных синтетических материалов. Они фиксируют щитки, поддерживают стопу и голень, а также уменьшают смещение ноги внутри бутсы. Однако часть игроков жалуется, что плотная компрессия вызывает ощущение давления, покалывания или онемения, особенно во время интенсивных рывков, когда икроножные мышцы увеличиваются в объеме.

Многие спортсмены считают, что прорези помогают снизить это ощущение и делают движения более свободными. При этом специалисты отмечают, что опубликованные исследования не подтверждают улучшения физических показателей или снижения риска травм. Напротив, правильно подобранная компрессионная экипировка может способствовать восстановлению мышц после высоких нагрузок.

По мнению специалистов, популярность такого приема во многом связана с индивидуальным ощущением комфорта и психологическим восприятием экипировки. Правила футбола не запрещают подобные изменения, если гетры продолжают закрывать защитные щитки.

#футбол #экипировка #биомеханика #гетры #здоровье спортсменов #компрессионная одежда #психология спорта #сжатие мышц #спортивная медицина #футбольные гетры #чм-2026 #экипировка спортсменов
Источник: wired.com
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