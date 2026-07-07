Правительство РФ сообщило о дальнейшем расширении российского арктического флота. В ближайшие годы на линии выйдут еще три серийных газовоза, а параллельно началась разработка полностью отечественного танкера для перевозки СПГ.

Развитие судостроения для работы в Арктике остается одним из ключевых направлений российской промышленности. Новые проекты затрагивают как строительство серийных судов, так и создание собственного танкера нового поколения.

Фото: Abn.Agency

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что в ближайшие годы российский арктический флот пополнится тремя серийными газовозами, предназначенными для транспортировки сжиженного природного газа. Эти суда, по его словам, спроектированы для эксплуатации в условиях наиболее сложной ледовой обстановки.

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Глава правительства также рассказал, что эксперты уже приступили к разработке проекта полностью отечественного танкера, предназначенного для перевозки сжиженного природного газа. В перспективе подобные суда могут стать основой для формирования грузового флота, осуществляющего перевозки по маршрутам Северного морского пути.

Мишустин напомнил, что на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае уже построили первые российские арктические СПГ-газовозы — «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет». Первый из них ввели в эксплуатацию в конце минувшего года, а второй получил имя в прошлом месяце.

Каждое судно способно самостоятельно проходить лед толщиной свыше 2 метров, перевозит более 172 тыс. кубометров сжиженного природного газа и оснащается тремя винто-рулевыми колонками российского производства. Кроме того, премьер сообщил, что за прошлый год и первое полугодие текущего года отечественные верфи передали заказчикам свыше ста пятидесяти судов различных типов, превысив запланированные показатели.