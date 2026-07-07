Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Для пополнения арктического флота построят ещё три газовоза и полностью российский СПГ-танкер
Правительство РФ сообщило о дальнейшем расширении российского арктического флота. В ближайшие годы на линии выйдут еще три серийных газовоза, а параллельно началась разработка полностью отечественного танкера для перевозки СПГ.
реклама

Развитие судостроения для работы в Арктике остается одним из ключевых направлений российской промышленности. Новые проекты затрагивают как строительство серийных судов, так и создание собственного танкера нового поколения.

 Фото: Abn.Agency

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что в ближайшие годы российский арктический флот пополнится тремя серийными газовозами, предназначенными для транспортировки сжиженного природного газа. Эти суда, по его словам, спроектированы для эксплуатации в условиях наиболее сложной ледовой обстановки.

реклама

Глава правительства также рассказал, что эксперты уже приступили к разработке проекта полностью отечественного танкера, предназначенного для перевозки сжиженного природного газа. В перспективе подобные суда могут стать основой для формирования грузового флота, осуществляющего перевозки по маршрутам Северного морского пути.

Мишустин напомнил, что на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае уже построили первые российские арктические СПГ-газовозы — «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет». Первый из них ввели в эксплуатацию в конце минувшего года, а второй получил имя в прошлом месяце.

Каждое судно способно самостоятельно проходить лед толщиной свыше 2 метров, перевозит более 172 тыс. кубометров сжиженного природного газа и оснащается тремя винто-рулевыми колонками российского производства. Кроме того, премьер сообщил, что за прошлый год и первое полугодие текущего года отечественные верфи передали заказчикам свыше ста пятидесяти судов различных типов, превысив запланированные показатели.

#россия #спг #северный морской путь #михаил мишустин #газовоз #сск «звезда» #арктические спг-газовозы #арктический флот #спг-газовозы
Источник: abn.agency
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
«Хаббл» обнаружил свет одной из самых древних галактик, который не должен был достичь Земли
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Sony ограничила продажи съёмных дисководов для PlayStation 5
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
В Совете Федерации предупредили о новой схеме обмана через кнопку «Отписаться от рассылки»
NASA впервые получило изображение 500 000 старых звёзд внутри нашей галактики Млечный Путь
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
YouTube-блогер собрал USB-накопитель на магнитных сердечниках из деталей советского компьютера
За полгода SpaceX сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink — экологи бьют тревогу
Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Австрийский учёный объяснил парадокс Ферми незаметной экспансией развитых цивилизаций в космосе

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter