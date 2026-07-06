Международная группа астрономов изучила систему TOI-201 с необычным коричневым карликом на вытянутой орбите.

Среди тысяч известных экзопланетных систем астрономы продолжают находить объекты, которые не укладываются в привычные модели. Одной из них стала TOI-201, где сразу несколько особенностей привлекли внимание специалистов.

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Международная группа ученых изучила систему TOI-201, используя данные космического телескопа TESS, наземных наблюдений и измерений радиальной скорости.

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По сути, главной особенностью системы стал коричневый карлик TOI-201c. Несмотря на сильно вытянутую орбиту с периодом обращения 2881 день, он, как показал анализ, повлиял на формирование двух других планет. Вместо того чтобы помешать их появлению, массивный объект способствовал их образованию во внутренней части протопланетного диска.

В систему также входят каменистая суперземля TOI-201d с орбитальным периодом 5,8 дня и теплый газовый гигант TOI-201b, совершающий оборот примерно за 53 дня. При этом все три тела движутся практически в одной орбитальной плоскости.

Ученые также отметили, что TOI-201c стал первым долгопериодическим транзитным объектом такого типа, массу которого подтвердили методом радиальной скорости. После выхода каталога Gaia DR4 специалисты рассчитывают восстановить трехмерную орбиту коричневого карлика.