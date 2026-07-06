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Global_Chronicles
Kioxia начала поставки образцов флеш-памяти 10-го поколения со скоростью 4,8 Гбит/с и 332 слоями
Компания Kioxia приступила к отправке образцов флеш-памяти 10-го поколения BiCS FLASH с 332 слоями. Новые чипы ориентированы на дата-центры и системы искусственного интеллекта.
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Kioxia подтвердила начало поставок инженерных образцов своей новейшей флеш-памяти. В основе технологии — 332 слоя и 1-терабитные ячейки TLC. Массовое производство запустят на заводе в префектуре Ивате, Япония.

Фото: Kioxia

Скорость интерфейса NAND в новом поколении достигает 4,8 Гбит/с. Это на 33% быстрее, чем у предыдущих решений. Плотность хранения увеличилась на 59%. Энергоэффективность при чтении и записи улучшилась на 30%. В чипах применяют технологии CBA (CMOS непосредственно под массивом) и OPS (выбор затвора на одном шаге). Эти решения использовались уже в 8-м поколении.

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Kioxia разрабатывала 9-е и 10-е поколения параллельно. Девятое поколение ориентировано на бюджетные решения с 120 слоями и 512-гигабитными ячейками. Десятое — на максимальную емкость и производительность. Образцы новой памяти отправили избранным заказчикам для проверки функциональности. Дата запуска серийного производства не уточняется. 9-е поколение компания начала рассылать год назад.

#ии #память #3d nand #kioxia #дата-центры #флеш-память #tlc #bics flash #10-е поколение #332 слоя
Источник: tweaktown.com
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