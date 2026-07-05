Samsung готовит повышение контрактных цен на память еще на 20 %. Это затронет не только производителей техники — рост цен дойдет и до обычных покупателей.

Производители техники предупреждали о неизбежном подорожании комплектующих. Теперь эти прогнозы подтверждаются. Южнокорейские производители чипов памяти готовятся к очередному скачку контрактных цен.

Изображение: Notebookcheck

Samsung Electronics планирует поднять средние цены на DRAM на 20 % в текущем квартале. Производитель уже уведомил об этом некоторых клиентов в устной форме. Вслед за Samsung аналогичные шаги готовит вся южнокорейская индустрия микросхем памяти.

реклама

Это уже третье повышение за год. За первый квартал цены на DRAM от Samsung выросли более чем на 90 %. Во втором квартале последовал еще один скачок — на 50 %. Теперь компания намерена увеличить цены еще на 20 %, но уже с гораздо более высокой базы. Причина — сохраняющийся дефицит предложения. Производители переключили мощности на выпуск высокомаржинальной памяти HBM для систем искусственного интеллекта, сократив выпуск чипов для потребительского сегмента. Это уже привело к коллективному иску против Samsung и SK Hynix по подозрению в ценовом сговоре.

Рост контрактных цен неизбежно отражается на конечной цене устройств. Apple уже повысила цены на MacBook и iPhone, заявив, что не может больше компенсировать подорожание чипов за свой счет. Аналитики TrendForce прогнозируют, что контрактные цены на DRAM вырастут на 13–18 % в текущем квартале, на NAND — на 10–15 %. При этом цены на 8-гигабайтные чипы LPDDR5X от Samsung вырастут на 20 %.

Игровые ноутбуки, премиальные ультрабуки и флагманские телефоны будут дорожать во второй половине 2026 года. Спрос на центры обработки данных, связанный с развитием ИИ, не снижается, а это означает, что давление на цены сохранится. Аналитики прогнозируют падение поставок телефонов на 11 % в 2026 году из-за роста цен.