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Global_Chronicles
Чипы памяти дорожают третий квартал подряд — ноутбуки и телефоны подорожают
Samsung готовит повышение контрактных цен на память еще на 20 %. Это затронет не только производителей техники — рост цен дойдет и до обычных покупателей.
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Производители техники предупреждали о неизбежном подорожании комплектующих. Теперь эти прогнозы подтверждаются. Южнокорейские производители чипов памяти готовятся к очередному скачку контрактных цен.

 Изображение: Notebookcheck

Samsung Electronics планирует поднять средние цены на DRAM на 20 % в текущем квартале. Производитель уже уведомил об этом некоторых клиентов в устной форме. Вслед за Samsung аналогичные шаги готовит вся южнокорейская индустрия микросхем памяти.

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Это уже третье повышение за год. За первый квартал цены на DRAM от Samsung выросли более чем на 90 %. Во втором квартале последовал еще один скачок — на 50 %. Теперь компания намерена увеличить цены еще на 20 %, но уже с гораздо более высокой базы. Причина — сохраняющийся дефицит предложения. Производители переключили мощности на выпуск высокомаржинальной памяти HBM для систем искусственного интеллекта, сократив выпуск чипов для потребительского сегмента. Это уже привело к коллективному иску против Samsung и SK Hynix по подозрению в ценовом сговоре.

Производителей памяти Samsung, SK hynix и Micron обвиняют в росте цен на 700% за четыре года

Рост контрактных цен неизбежно отражается на конечной цене устройств. Apple уже повысила цены на MacBook и iPhone, заявив, что не может больше компенсировать подорожание чипов за свой счет. Аналитики TrendForce прогнозируют, что контрактные цены на DRAM вырастут на 13–18 % в текущем квартале, на NAND — на 10–15 %. При этом цены на 8-гигабайтные чипы LPDDR5X от Samsung вырастут на 20 %.

Игровые ноутбуки, премиальные ультрабуки и флагманские телефоны будут дорожать во второй половине 2026 года. Спрос на центры обработки данных, связанный с развитием ИИ, не снижается, а это означает, что давление на цены сохранится. Аналитики прогнозируют падение поставок телефонов на 11 % в 2026 году из-за роста цен.

 Искусственный интеллект может оставить рынок без бюджетных смартфонов уже к 2027 году                

#смартфоны #samsung #apple #ноутбуки #lenovo #dram #комплектующие #чипы памяти #trendforce #цены на память
Источник: notebookcheck.net
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