Аналитики отмечают замедление роста цен на DRAM и NAND, хотя сами цены продолжают увеличиваться.

Аналитики TrendForce ожидают, что контрактные цены на обычную DRAM вырастут на 13–18% в третьем квартале, а на NAND — на 10–15%. Это все еще много, но гораздо меньше, чем скачок почти на 60% во втором квартале.

Изображение: Tom's Hardware

Замедление связано не с тем, что памяти стало больше. Производители ноутбуков, смартфонов и других устройств накопили запасы и теперь не хотят закупать чипы по растущим ценам. Поставщики уже идут на уступки в переговорах, особенно по SSD для потребительских устройств.

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При этом искусственный интеллект продолжает тянуть рынок вверх. Спрос на серверное оборудование для систем ИИ остается высоким. Производители памяти переключают мощности на выпуск более дорогих серверных продуктов, и это сокращает объемы для обычных ПК и смартфонов. В итоге рынок раскалывается: корпоративный сегмент по-прежнему растет, а потребительский сдерживается платежеспособностью людей.

Тренд уже заметен в рознице. Производители смартфонов могут поднять цены на устройства, чтобы компенсировать затраты на память. При этом спрос на GDDR7 для новых видеокарт NVIDIA пока не оправдывает ожиданий, а продажи USB-накопителей и карт памяти остаются слабыми. Для обычных покупателей снижения цен в ближайшее время не предвидится, но и прежнего взрывного роста уже не будет.