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Global_Chronicles
Художник превратил реальные Ferrari, Porsche и Mercedes в двухмерные карандашные эскизы без фотошопа
Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе открыл экспозицию, где настоящие классические автомобили напоминают рисунки из комиксов. Художник Джошуа Видес оформил не только машины, но и все пространство выставки в едином стиле.
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Новая экспозиция в музее Петерсена заставляет по-новому взглянуть на привычные автомобили. С первого взгляда кажется, что перед посетителями стоят иллюстрации, хотя на самом деле это реальные машины.

 Изображение: Сarscoops

Выставка Flat Out проходит в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе и продолжится до июля следующего года. Ее автор Джошуа Видес оформил несколько классических автомобилей в собственной художественной манере, которую называет «От реальности к идее».

Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

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В экспозицию вошли модели Ferrari, Porsche и Mercedes. По сути, художник сначала покрывает кузова авто белой краской, а затем вручную наносит черные линии и контуры. Такой прием создает впечатление двухмерного изображения или готового карандашного наброска.

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Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

Оформление не ограничилось кузовом. Бамперы, фары, решетки радиатора, воздухозаборники и другие внешние элементы получили такую же обработку. Особенно выделяется Ferrari 308 GTS — чёрные линии проходят по всему корпусу и делают его похожим на комикс-иллюстрацию. При этом весь выставочный гараж выполнили в аналогичном стиле, иначе говоря, автомобили стали частью единой художественной композиции.

Изображение:  Сarscoops 

Ранее Видес сотрудничал с НБА, Формулой-1, BMW и Fendi.

#bmw #mercedes #porsche #ferrari #формула-1 #классические автомобили #нба #fendi #flat out #petersen automotive museum #автомобильный музей #джошуа видес #роспись автомобилей
Источник: carscoops.com
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