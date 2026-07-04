Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе открыл экспозицию, где настоящие классические автомобили напоминают рисунки из комиксов. Художник Джошуа Видес оформил не только машины, но и все пространство выставки в едином стиле.

Новая экспозиция в музее Петерсена заставляет по-новому взглянуть на привычные автомобили. С первого взгляда кажется, что перед посетителями стоят иллюстрации, хотя на самом деле это реальные машины.

Изображение: Сarscoops

Выставка Flat Out проходит в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе и продолжится до июля следующего года. Ее автор Джошуа Видес оформил несколько классических автомобилей в собственной художественной манере, которую называет «От реальности к идее».

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

реклама

В экспозицию вошли модели Ferrari, Porsche и Mercedes. По сути, художник сначала покрывает кузова авто белой краской, а затем вручную наносит черные линии и контуры. Такой прием создает впечатление двухмерного изображения или готового карандашного наброска.

🔥 Читайте еще материалы по теме авто:☟

Этот BMW M3 шириной три метра с четырьмя решётками радиатора оказался вовсе не BMW

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Оформление не ограничилось кузовом. Бамперы, фары, решетки радиатора, воздухозаборники и другие внешние элементы получили такую же обработку. Особенно выделяется Ferrari 308 GTS — чёрные линии проходят по всему корпусу и делают его похожим на комикс-иллюстрацию. При этом весь выставочный гараж выполнили в аналогичном стиле, иначе говоря, автомобили стали частью единой художественной композиции.

Изображение: Сarscoops

Ранее Видес сотрудничал с НБА, Формулой-1, BMW и Fendi.