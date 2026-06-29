Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ultimea выпустила колонку Go в виде канистры - 300 Вт, Auracast и синхронизация со 100 устройствами
Компания Ultimea представила портативную акустическую систему Go, внешне повторяющую топливную канистру. Новинка получила пиковую мощность 300 Вт, гитарный вход, разъемы для микрофонов и поддержку Auracast для синхронизации большого числа устройств.
реклама

Производители портативных колонок обычно делают ставку на мощность, автономность и защиту корпуса. Ultimea решила дополнить этот набор необычным исполнением, полностью изменив привычный внешний вид устройства. Изображение: Yanko Design

Ultimea Go выполнена в корпусе, который почти полностью повторяет металлическую топливную канистру. Устройство сохранило характерную ручку, узнаваемые грани и привычные пропорции, поэтому внешне больше напоминает ёмкость для топлива, чем портативную акустику.

Изображение: Yanko Design

За звучание отвечают два 5-дюймовых низкочастотных динамика, два 3-дюймовых широкополосных динамика и 1-дюймовый твитер. Производитель заявляет пиковую мощность 300 Вт. Конструкция обеспечивает круговое звуковое поле на 360 градусов, так что слушателям не обязательно находиться непосредственно перед колонкой.

Изображение: Yanko Design

реклама

Кроме Bluetooth 5.4, модель получила два входа для микрофонов и отдельный разъём для подключения гитары. По сути, устройство подходит не только для воспроизведения музыки, но и для небольших выступлений.

Marshall выпустит портативную колонку с автономностью до 40 часов в дизайне гитарного усилителя

Изображение: Yanko Design

Поддержка Auracast позволяет синхронизировать до 100 совместимых устройств одновременно, а режим TWS объединяет две колонки Ultimea Go в полноценную стереосистему. Аккумулятор обеспечивает до 16 часов работы без подзарядки, защита IPX4 предохраняет корпус от брызг, а мобильное приложение даёт доступ к дополнительным настройкам и усилению басов.

Изображение: Yanko Design


#tws #портативная акустика #bluetooth 5.4 #ipx4 #auracast #ultimea #ultimea go
Источник: yankodesign.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Студия FDM показала трейлер фильма в стиле классического британского детектива «Третья степень»
Современный анализ объяснил, как римлянам удавалось строить прямые дороги
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Телескоп «Евклид» получил детальнейшее изображение центра Млечного Пути с 60 млн звёзд
Эксперт сравнил RTX 3060 Ti и RTX 5060 в паре с Ryzen 5 5500X3D в ряде современных игр
Энтузиаст протестировал AMD FX-8350 с GTX 970 и RTX 4060 Ti в ряде игр
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
Исследователи из США впервые обосновали принцип топологической оптимизации в строительстве мостов
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Ту-214 станет на 2,5 тонны легче и сможет перевозить до 220 пассажиров
Фанаты разрабатывают ПК-порт оригинальной игры Spyro the Dragon для PS1
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
«Высокоточные комплексы» впервые показали автопилот для сельхозтехники «Мещера»
Британская компания Sweren представила трёхколёсный электровелосипед с горизонтальной посадкой
В российском МФТИ научились печатать электронику с точностью до 7 микрометров
Вождение с МКПП обеспечивает мозгу ежедневную тренировку, которую АКПП просто не может обеспечить
Asus представила юбилейный роутер ROG Rapture GT7 20th Anniversary Edition
В NJ Tech сравнили fps на RX 9060 XT между FSR 4.1.1 INT8 и FP8 в популярных играх
Доктор экономических наук Делягин заявил о наличии запасов бензина и авиакеросина в России

Популярные статьи

Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Кто такой Галактус и почему даже титан Танос боится его силы
Ретромоддинг. Часть 2. История подсветки ПК
Горькая правда о Linux на десктопе: Когда старое железо становится приговором
Как я попытался добавить в игровой ПК дополнительные SATA-порты, а получил кучу проблем
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter