Компания Ultimea представила портативную акустическую систему Go, внешне повторяющую топливную канистру. Новинка получила пиковую мощность 300 Вт, гитарный вход, разъемы для микрофонов и поддержку Auracast для синхронизации большого числа устройств.

Производители портативных колонок обычно делают ставку на мощность, автономность и защиту корпуса. Ultimea решила дополнить этот набор необычным исполнением, полностью изменив привычный внешний вид устройства. Изображение: Yanko Design

Ultimea Go выполнена в корпусе, который почти полностью повторяет металлическую топливную канистру. Устройство сохранило характерную ручку, узнаваемые грани и привычные пропорции, поэтому внешне больше напоминает ёмкость для топлива, чем портативную акустику.

Изображение: Yanko Design

За звучание отвечают два 5-дюймовых низкочастотных динамика, два 3-дюймовых широкополосных динамика и 1-дюймовый твитер. Производитель заявляет пиковую мощность 300 Вт. Конструкция обеспечивает круговое звуковое поле на 360 градусов, так что слушателям не обязательно находиться непосредственно перед колонкой.

Изображение: Yanko Design

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Кроме Bluetooth 5.4, модель получила два входа для микрофонов и отдельный разъём для подключения гитары. По сути, устройство подходит не только для воспроизведения музыки, но и для небольших выступлений.

Изображение: Yanko Design

Поддержка Auracast позволяет синхронизировать до 100 совместимых устройств одновременно, а режим TWS объединяет две колонки Ultimea Go в полноценную стереосистему. Аккумулятор обеспечивает до 16 часов работы без подзарядки, защита IPX4 предохраняет корпус от брызг, а мобильное приложение даёт доступ к дополнительным настройкам и усилению басов.

Изображение: Yanko Design



