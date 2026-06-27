«Росатом» представил в России легкий коммерческий электрофургон Voyt LCV с заявленным пробегом до 300 км на одном заряде.

Отечественный рынок электромобилей постепенно пополняется не только легковыми моделями, но и коммерческими машинами. Новый проект «Росатома» как раз нацелен на сегмент городской доставки и сервиса.

Фото@truksandall

На мероприятии «Росатом» показал электрический фургон Voyt LCV, который относится к классу легких коммерческих автомобилей. По данным компании, запас хода модели достигает примерно 300 км на одной зарядке, что позволяет использовать ее в течение рабочего дня без подзарядки.

Фото@truksandall

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Основу машины составляет собственная платформа с несущими элементами из композитных материалов. Такой подход снижает массу кузова и дает больше свободы при создании разных типов надстроек — от фургонов до специализированных вариантов.

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Фото@truksandall

В проекте задействовали компоненты и технологии предприятий «Росатома», включая решения для тяговой батареи и силовой установки. Производитель позиционирует Voyt как полностью отечественную разработку, ориентированную на корпоративных клиентов, службы доставки и городской сервис.

Разработчики подчеркивают, что эксплуатационные затраты на такой электрофургон должны быть ниже, чем у аналогов с ДВС, за счет экономии на топливе и более простой конструкции силовой части.