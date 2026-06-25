Компания 8BitDo анонсировала Arcade Controller Pro – улучшенную версию своего аркадного геймпада. Контроллер получил дополнительную кнопку P5, встроенный дисплей, RGB-подсветку и магнитную подставку для запястья.

Перед выставкой EVO 2026 в Лас-Вегасе 8BitDo представила новую версию своего аркадного контроллера для Nintendo Switch, Switch 2 и ПК. Модель Pro внешне напоминает предшественницу, но получила несколько заметных нововведений.

Изображения: 8BitDo

Главное дополнение – кнопка P5, расположенная под мизинцем левой руки. Ее можно программировать на любой ввод, как и дополнительные кнопки в форме фасоли. Это ускоряет выполнение специальных приемов в файтингах. Кнопку P4 слегка сместили для удобства доступа. Вся раскладка стала компактнее, и пальцы теперь ложатся на кнопки естественнее.

Изображения: 8BitDo

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Контроллер оснастили встроенным дисплеем. Он показывает нажатия кнопок в реальном времени, уровень заряда батареи, позволяет регулировать SOCD, переназначать дополнительные входы и менять подсветку. Большинство этих настроек раньше требовали отдельного программного обеспечения.

Изображения: 8BitDo

В комплект входит магнитная подставка для запястья. Дополнительные переключатели и блокировки кнопок спрятаны внутри корпуса и подставки. Обозначения входов меняют подсветку в зависимости от платформы – Switch или ПК. Версия Pro получила дополнительную RGB-подсветку вокруг основных кнопок.

Контроллер поддерживает беспроводное подключение. Для проводного режима 8BitDo добавила систему блокировки кабеля, предотвращающую случайные обрывы соединения. Точные дата выхода и цена пока не объявлены. Первыми увидеть Arcade Controller Pro вживую смогут посетители EVO 2026 на стенде компании.