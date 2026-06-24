В тропических лесах Австралии обнаружили паука, который охотится на зеленых древесных муравьев с помощью ловушки-катапульты. Ускорение добычи в момент захвата достигает 140 G - в 15 раз больше перегрузок пилотов истребителей.

Способы охоты пауков заметно отличаются друг от друга. Одни используют классические сети, другие активно атакуют добычу, однако обнаруженный в Австралии вид применяет совершенно иной механизм.

Изображение: ScienceAlert

Ученые обнаружили представителя рода Propostira в австралийских тропических лесах полуострова Кейп-Йорк. Небольшой ночной паук охотится почти исключительно на зеленых древесных муравьев Oecophylla smaragdina.

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С наступлением темноты он создает систему из натянутых шелковых нитей. После нескольких этапов плетения появляется компактная коническая конструкция паутины, покрытая тонкими волокнами. Затем паук занимает позицию в центре ловушки и ожидает появления добычи.

Изображение: ScienceAlert

Авторы исследования предполагают, что тонкие нити могут привлекать муравьев. Вероятно, паук добавляет в нити феромоны. Насекомые реагируют на такую приманку. Муравей кусает конусообразную часть и отрывает ее. В тот же миг ловушка выбрасывает насекомое в центр паутины. Ускорение муравья в этот момент достигает 1367 метров в секунду в квадрате. Это в 140 раз больше ускорения свободного падения. Для сравнения: пилоты реактивных самолетов испытывают перегрузки до 9 G.

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Паук ждет, пока жертва запутается. Только когда муравей оказывается в ловушке, хищник приближается и обматывает его паутиной. Энергетические характеристики этой ловушки превосходят другие биологические катапульты на основе шелка. Один килограмм паутины запасает 78,17 килоджоулей кинетической энергии. При этом она развивает мощность 11,73 мегаватта на очень короткое время.

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У этого паука есть две необычные особенности. Во-первых, паук специализируется на одном виде добычи. Во-вторых, ловушка срабатывает от действий самой жертвы, а не от движений хищника. Обычно пауки чувствуют добычу и сами приводят механизм в действие.

Такая мощная ловушка, вероятно, сформировалась в ходе эволюции для быстрого оттаскивания муравьев от их гнезд и троп. Если бы насекомое оставалось на месте, другие муравьи из колонии могли бы прийти на помощь.