Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Австралии обнаружили паука, который забрасывает муравьев в паутину с ускорением 140 G
В тропических лесах Австралии обнаружили паука, который охотится на зеленых древесных муравьев с помощью ловушки-катапульты. Ускорение добычи в момент захвата достигает 140 G - в 15 раз больше перегрузок пилотов истребителей.
реклама

Способы охоты пауков заметно отличаются друг от друга. Одни используют классические сети, другие активно атакуют добычу, однако обнаруженный в Австралии вид применяет совершенно иной механизм.

Изображение: ScienceAlert

Ученые обнаружили представителя рода Propostira в австралийских тропических лесах полуострова Кейп-Йорк. Небольшой ночной паук охотится почти исключительно на зеленых древесных муравьев Oecophylla smaragdina.

реклама

С наступлением темноты он создает систему из натянутых шелковых нитей. После нескольких этапов плетения появляется компактная коническая конструкция паутины, покрытая тонкими волокнами. Затем паук занимает позицию в центре ловушки и ожидает появления добычи.

Изображение: ScienceAlert 

Авторы исследования предполагают, что тонкие нити могут привлекать муравьев. Вероятно, паук добавляет в нити феромоны. Насекомые реагируют на такую приманку. Муравей кусает конусообразную часть и отрывает ее. В тот же миг ловушка выбрасывает насекомое в центр паутины. Ускорение муравья в этот момент достигает 1367 метров в секунду в квадрате. Это в 140 раз больше ускорения свободного падения. Для сравнения: пилоты реактивных самолетов испытывают перегрузки до 9 G.

Паук ждет, пока жертва запутается. Только когда муравей оказывается в ловушке, хищник приближается и обматывает его паутиной. Энергетические характеристики этой ловушки превосходят другие биологические катапульты на основе шелка. Один килограмм паутины запасает 78,17 килоджоулей кинетической энергии. При этом она развивает мощность 11,73 мегаватта на очень короткое время.

У этого паука есть две необычные особенности. Во-первых, паук специализируется на одном виде добычи. Во-вторых, ловушка срабатывает от действий самой жертвы, а не от движений хищника. Обычно пауки чувствуют добычу и сами приводят механизм в действие.

Такая мощная ловушка, вероятно, сформировалась в ходе эволюции для быстрого оттаскивания муравьев от их гнезд и троп. Если бы насекомое оставалось на месте, другие муравьи из колонии могли бы прийти на помощь.

#исследования #австралия #биология #пауки #propostira #зеленые древесные муравьи #паук-баллиста #паутина
Источник: sciencealert.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Эксперт сравнил производительность RX 9060 XT на PCIe 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
Инсайдер показал смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 с угловатым дизайном
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Эксперт протестировал Steam Machine в популярных играх и сравнил fps с целым рядом видеокарт
Серийный выпуск внедорожника Sollers S9 стартует в России в сентябре
Рекомендованная цена ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 в Европе составляет 5799 €
ОРК: Россия полностью восстановит оловянную промышленность в 2029 году
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
Энтузиаст протестировал RX 6700 XT в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
Lionsgate UK представила первый трейлер комедии ужасов Призраки: Одержимость дома Баттон
У «Суперджета» Red Wings оторвался капот двигателя прямо в воздухе

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter