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Global_Chronicles
Модель искусственного интеллекта Mythos во время тестов взломала системы АНБ США всего за часы
Модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic во время санкционированных тестов безопасности взломала «почти все» секретные системы Агентства национальной безопасности США.
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12 июня правительство США запретило иностранным гражданам доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 от компании Anthropic. Причина — рекомендации органов национальной безопасности. Anthropic отключила модели по всему миру, заявив, что не может технически обеспечить соблюдение ограничений по гражданству, без полной остановки сервисов.

Изображение - ChatGPT

Журнал The Economist опубликовал статью, где объясняется причина запрета. По словам сенатора Марка Уорнера, глава АНБ и Киберкомандования США генерал Джошуа Радд сообщил ему, что модель Mythos взломала «почти все» секретные системы агентства. Тестирование проходило 11 июня — за день до введения запрета. ИИ справился не за недели, а за часы. При этом компания Anthropic настаивает: речь шла не о полноценном наступательном вторжении.

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По словам Anthropic, модель просто попросили проанализировать код на предмет уязвимостей. Она выявила несколько незначительных ошибок, которые уже были известны. Компания также отметила, что подобные проблемы возникают и у других моделей, включая GPT-5.5 от OpenAI. Это первый случай, когда США ввели ограничения непосредственно на модель искусственного интеллекта, а не на оборудование, на котором она работает.

#сша #искусственный интеллект #ии #кибербезопасность #anthropic #fable #mythos #анб
Источник: tomshardware.com
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