12 июня правительство США запретило иностранным гражданам доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 от компании Anthropic. Причина — рекомендации органов национальной безопасности. Anthropic отключила модели по всему миру, заявив, что не может технически обеспечить соблюдение ограничений по гражданству, без полной остановки сервисов.
Изображение - ChatGPT
Журнал The Economist опубликовал статью, где объясняется причина запрета. По словам сенатора Марка Уорнера, глава АНБ и Киберкомандования США генерал Джошуа Радд сообщил ему, что модель Mythos взломала «почти все» секретные системы агентства. Тестирование проходило 11 июня — за день до введения запрета. ИИ справился не за недели, а за часы. При этом компания Anthropic настаивает: речь шла не о полноценном наступательном вторжении.
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По словам Anthropic, модель просто попросили проанализировать код на предмет уязвимостей. Она выявила несколько незначительных ошибок, которые уже были известны. Компания также отметила, что подобные проблемы возникают и у других моделей, включая GPT-5.5 от OpenAI. Это первый случай, когда США ввели ограничения непосредственно на модель искусственного интеллекта, а не на оборудование, на котором она работает.