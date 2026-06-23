Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал в ранней Вселенной мощный отток газа, который способен быстро лишать галактики топлива для звездообразования. Похожий процесс может ждать и Млечный Путь после столкновения с Андромедой.

Телескопы JWST и ALMA наблюдали систему галактик CRISTAL-02. Она находится на расстоянии, где свет шел до нас около 13 миллиардов лет. Объект представляет собой результат столкновения нескольких галактик. Его масса примерно в 10 миллиардов раз превышает солнечную.

Иллюстрация галактики CRISTAL-02, демонстрирующая отток газа, почти равный по размерам самой системе, что указывает на то, что газ, из которого происходит звездообразование, уносится прочь. (Изображение предоставлено Джошуа Уортом по лицензии Creative Commons CC-BY)

Галактика производит около 260 новых звезд в год — в три раза больше, чем другие системы с похожей массой и возрастом, но одновременно она выбрасывает в космос поток газа массой более 500 солнечных ежегодно. Это в 20 раз быстрее, чем у типичных массивных галактик. Шлейф газа тянется почти на всю длину галактики и движется со скоростью сотни километров в секунду.

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Причина — интенсивные ветры от быстрого рождения и гибели звезд. Огромные газовые облака порождают новые светила, в том числе очень массивные. Они живут всего несколько миллионов лет и взрываются сверхновыми. Ветры от этих взрывов разогревают и рассеивают холодный газ, не давая ему сжаться под действием гравитации. В итоге новые звезды не образуются. Галактика теряет вещество быстрее, чем создает звезды. Если отток продолжится, газа хватит меньше чем на 100 миллионов лет. По астрономическим меркам это мгновение.

Астрономы также сравнили отток вещества из CRISTAL-02 с данными по 99 другим галактикам. Наблюдения охватывали промежуток в 12 миллиардов лет — от ранней Вселенной до наших дней. Оказалось, что эффективность выброса газа оставалась примерно постоянной на протяжении всего этого времени. Почти половина ранних массивных галактик взаимодействует с соседями, так что такие слияния — не редкость, а обычное явление.

Этот процесс может определить судьбу Млечного Пути. Через 4,5 миллиарда лет наша галактика столкнется с Андромедой. По словам соавтора работы Андреаса Файсста из Калифорнийского технологического института, слияние запустит бурное звездообразование и сильные ветры. После этого объединенная система, вероятно, станет большой эллиптической галактикой без активного рождения новых звезд. По сути, это и есть гибель Млечного Пути в том смысле, в каком мы его знаем — галактика перестанет быть спиральной и прекратит создавать новые светила.