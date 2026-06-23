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Global_Chronicles
JWST увидел исходящий из CRISTAL-02 галактический ветер — результат столкновения нескольких галактик
Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал в ранней Вселенной мощный отток газа, который способен быстро лишать галактики топлива для звездообразования. Похожий процесс может ждать и Млечный Путь после столкновения с Андромедой.
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Телескопы JWST и ALMA наблюдали систему галактик CRISTAL-02. Она находится на расстоянии, где свет шел до нас около 13 миллиардов лет. Объект представляет собой результат столкновения нескольких галактик. Его масса примерно в 10 миллиардов раз превышает солнечную.

Иллюстрация галактики CRISTAL-02, демонстрирующая отток газа, почти равный по размерам самой системе, что указывает на то, что газ, из которого происходит звездообразование, уносится прочь. (Изображение предоставлено Джошуа Уортом по лицензии Creative Commons CC-BY)

Галактика производит около 260 новых звезд в год — в три раза больше, чем другие системы с похожей массой и возрастом, но одновременно она выбрасывает в космос поток газа массой более 500 солнечных ежегодно. Это в 20 раз быстрее, чем у типичных массивных галактик. Шлейф газа тянется почти на всю длину галактики и движется со скоростью сотни километров в секунду.

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Причина — интенсивные ветры от быстрого рождения и гибели звезд. Огромные газовые облака порождают новые светила, в том числе очень массивные. Они живут всего несколько миллионов лет и взрываются сверхновыми. Ветры от этих взрывов разогревают и рассеивают холодный газ, не давая ему сжаться под действием гравитации. В итоге новые звезды не образуются. Галактика теряет вещество быстрее, чем создает звезды. Если отток продолжится, газа хватит меньше чем на 100 миллионов лет. По астрономическим меркам это мгновение.

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Астрономы также сравнили отток вещества из CRISTAL-02 с данными по 99 другим галактикам. Наблюдения охватывали промежуток в 12 миллиардов лет — от ранней Вселенной до наших дней. Оказалось, что эффективность выброса газа оставалась примерно постоянной на протяжении всего этого времени. Почти половина ранних массивных галактик взаимодействует с соседями, так что такие слияния — не редкость, а обычное явление.

Этот процесс может определить судьбу Млечного Пути. Через 4,5 миллиарда лет наша галактика столкнется с Андромедой. По словам соавтора работы Андреаса Файсста из Калифорнийского технологического института, слияние запустит бурное звездообразование и сильные ветры. После этого объединенная система, вероятно, станет большой эллиптической галактикой без активного рождения новых звезд. По сути, это и есть гибель Млечного Пути в том смысле, в каком мы его знаем — галактика перестанет быть спиральной и прекратит создавать новые светила.

#млечный путь #астрофизика #галактики #jwst #звездообразование #alma #андромеда #слияние галактик #галактические ветры #cristal-02 #отток газа
Источник: livescience.com
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