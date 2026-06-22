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Global_Chronicles
Исследование: У 45% людей с возрастом 65+ улучшаются когнитивные или физические показатели
Двенадцатилетнее наблюдение за 11 тысячами американцев старше 65 лет показало: у 45% участников улучшилась память, скорость ходьбы или оба показателя сразу.
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Принято считать, что с годами память слабеет, а двигаться становится все труднее. Новые данные Йельского университета рисуют другую картину. Оказалось, что заметное улучшение в пожилом возрасте — не исключение, а обычное дело.

Изображение: ScienceDaily

Специалисты изучили данные федерального проекта Health and Retirement Study. В нём участвовали более 11 тысяч человек. Чтобы оценить умственные способности, они использовали комплексный когнитивный тест. Физическое состояние измеряли по тому, как быстро участник проходит определённое расстояние. Скорость ходьбы — надёжный маркер: она показывает, насколько человек в целом сохранил подвижность и функциональность. Замедление шага часто предшествует серьёзным проблемам.

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Наблюдения длились 12 лет. За это время у 45% участников улучшились когнитивные функции, физические или и то и другое. У 32% стала лучше память и мышление. У 28% повысилась скорость ходьбы. У многих изменения были настолько заметными, что их можно назвать клинически значимыми. Если добавить тех, чье состояние оставалось стабильным, то более половины участников избежали ухудшения.

Автор работы, профессор Бекка Леви, обращает внимание на важную деталь. Если усреднить данные по всей группе, то картина выглядит как ухудшение, но индивидуальные показатели говорят совсем о другом: у значительной части пожилых людей со временем самочувствие улучшается.

Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм

Самый интересный вопрос — почему одним удается улучшить состояние, а другим нет. Специалисты связали это с отношением к старению. Те, кто в начале исследования воспринимал свой возраст позитивно, чаще демонстрировали рост и когнитивных, и физических показателей. Чтобы проверить, не объясняется ли эта связь другими причинами, авторы учли возраст, пол, образование, хронические болезни, депрессию и длительность наблюдения. Связь сохранилась. Значит, дело именно в установках, а не в том, что участники были моложе, здоровее или образованнее.

Леви развивает теорию воплощенных стереотипов. Суть в том, что возрастные установки, которые человек впитывает из рекламы, фильмов, разговоров, со временем становятся его собственными и влияют на биологию. Предыдущие работы уже связывали негативные стереотипы с ухудшением памяти, замедлением движений и риском сердечных заболеваний. Новое исследование показывает, что позитивные установки работают в обратную сторону.

Важно: улучшения происходили не только у тех, кто изначально имел проблемы со здоровьем. Даже участники с нормальными показателями часто прибавляли со временем. Это значит, что дело не просто в восстановлении после болезни. Резерв для улучшения сохраняется и в старшем возрасте. А поскольку отношение к старению можно менять, появляется возможность влиять на процесс через индивидуальные и общественные программы.

#здоровье #старение #долголетие #когнитивные функции #физическая активность
Источник: sciencedaily.com
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