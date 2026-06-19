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Global_Chronicles
Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Ученые обнаружили, что млекопитающие могут обладать скрытой способностью к регенерации тканей. Двухэтапный метод с использованием факторов роста перенаправляет клетки от образования рубцов к восстановлению структур.
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Способность к регенерации у млекопитающих долгое время считалась ограниченной. В отличие от некоторых животных, люди при травмах формируют рубцовую ткань вместо восстановления утраченных структур. Новое исследование предполагает, что механизм регенерации у нас все же существует, но находится в неактивном состоянии.

Изображение: ScienceDaily

Команда специалистов из Колледжа ветеринарной медицины Техасского университета A&M опубликовала работу в Nature Communications. Ученые разработали метод, который заставил ткани млекопитающих восстанавливать кости, сухожилия, связки и суставные структуры после ампутации. В основе подхода лежит двухэтапная последовательность.

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Сначала ученые нанесли на зажившую рану фактор роста фибробластов FGF2. Он способствовал формированию бластемоподобной структуры — того же механизма, который используют саламандры для регенерации. Через несколько дней исследователи применили второй фактор — костный морфогенетический белок BMP2. Он дал клеткам сигнал строить новые ткани. Клетки, которые обычно формируют рубец, переключились на восстановление. При этом исследователям не потребовалось добавлять стволовые клетки извне — они уже присутствовали в месте повреждения.

Хотя исследование находится на ранней стадии, ученые считают, что оно может найти практическое применение задолго до того, как станет возможна полная регенерация. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на замене отсутствующих структур, этот подход может помочь улучшить результаты заживления за счет уменьшения образования рубцов и усиления регенерации тканей. Ученые считают, что «Людям следует начать задумываться об использовании этих сигналов в процессе заживления. Даже небольшое смещение реакции от рубцовой ткани может принести реальную пользу».

Оба использованных фактора роста уже известны медицине. BMP2 одобрен FDA для некоторых применений. FGF2 проходит клинические испытания. Это может ускорить переход к практике. Исследование предполагает, что регенерация у млекопитающих, возможно, не является полностью утраченным свойством. Вместо этого, это может быть спящая способность, которая обычно остается неактивной во время заживления.

#регенерация #bmp2 #fgf2 #заживление ран #факторы роста
Источник: sciencedaily.com
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