Компания Midjourney сообщила о разработке системы сканирования тела на основе ультразвука. По ее заявлению, технология сможет работать быстрее и менее инвазивно, чем МРТ.

Midjourney долгое время ассоциировалась, прежде всего, с генерацией изображений с помощью искусственного интеллекта. Теперь компания представила проект, который связан не с цифровым контентом, а с медицинскими технологиями и мониторингом здоровья.

Скриншот видео Midjourney

В блоге Midjourney рассказала о концепции нового устройства для сканирования тела. Компания утверждает, что система сможет получать данные быстрее и комфортнее для пользователя, по сравнению с магнитно-резонансной томографией. Посмотреть демонстрационное видео можно в блоге Midjourney .

Скриншот видео Midjourney

Согласно опубликованному описанию, человек будет проходить сканирование в специальном бассейне, а кольцо датчиков станет направлять ультразвуковые волны через тело с разных сторон. Затем система сформирует трехмерное изображение внутренних структур на основе отраженных сигналов. В компании предполагают использовать около полумиллиона миниатюрных датчиков размером с песчинку.

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При этом Midjourney признает, что проекту еще предстоит решить сложную вычислительную задачу по обработке огромного объема данных и преобразованию сигналов в изображения. Разработку, компания собирается сделать частью собственного спа-центра в центре Сан-Франциско, который планирует открыть до конца следующего года. После этого Midjourney намерена представить предварительные результаты испытаний в FDA и добиваться разрешений для дальнейшего развития технологии.