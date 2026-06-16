Российская компания ООО "ПромСервис" запатентовала конструкцию бензинового двигателя со звездообразным расположением цилиндров.

Компания из Москвы получила патент на двигатель внутреннего сгорания необычной конструкции. Речь идет о звездообразном расположении цилиндров в сочетании с нижними клапанами и двумя свечами в каждой камере. Разработчики утверждают, что такое инновационное решение улучшает сгорание топлива.

Изображение - ChatGPT

Патент № 2025130621 зарегистрировала компания ООО "ПромСервис". Автор изобретения — Эдуард Бабенко. Двигатель содержит картер с установленными на нем цилиндрами. Внутри каждого цилиндра ходит поршень, соединенный с коленвалом. Головка цилиндра формирует камеру сгорания. Особенность конструкции — нижнее расположение впускного и выпускного клапанов.

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Внутри камеры сгорания находится наклонная поверхность. Она направляет топливно-воздушную смесь к тарелкам клапанов во время такта сжатия. Площадь этой наклонной поверхности — больше половины сечения цилиндра, но не больше всего сечения.

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Скриншот патента: ФИПС

Сверху в камере установлен рассекатель потока. Он создает два вихря смеси — по одному у каждого клапана. Кроме того, камера сгорания содержит две свечи зажигания. Их посадочные места расположены на противоположных стенках перпендикулярно оси цилиндра. Искровой разряд происходит над поршнем после наклонной поверхности.

По замыслу разработчиков, два вихря и две свечи дают два фронта пламени. Они сталкиваются друг с другом, что обеспечивает более полное сгорание. Испытания показали снижение удельного расхода топлива по сравнению с предыдущей модификацией. В патенте указано, что конструкция также уменьшает содержание угарного газа в выхлопе. Изобретение ориентировано на применение в авиации.