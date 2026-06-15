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Global_Chronicles
Vivo X Fold 6 получит функции для работы как на ПК и специальную версию Dimensity 9500
Vivo раскрыла новые подробности о складном смартфоне X Fold 6. Компания делает акцент на программном обеспечении, многозадачности и специальной версии процессора, адаптированной для складных устройств.
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Рынок складных устройств готовится к очередному этапу конкуренции. На фоне ожидания новых моделей Samsung и других производителей Vivo постепенно раскрывает возможности своего следующего флагманского устройства. Изображение: Vivo

Vivo X Fold 6 сохранит привычный форм-фактор и не перейдет на более широкий и менее вытянутый формат, который ранее связывали с будущим iPhone Fold, также известным как iPhone Ultra.

Изображение: Vivo

Основой новинки станет OriginOS 6 Fold. Производитель заявляет, что система создавалась с учетом особенностей складных смартфонов и должна сделать работу на большом внутреннем экране более удобной. Ранее компания уже подтвердила использование процессора Dimensity 9500 Super Edition от MediaTek.

Изображение: Vivo

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По данным Vivo, этот чип оптимизировали для складных устройств и задач, связанных с искусственным интеллектом. Компания также сообщает о росте производительности нейронного процессора на 111% при снижении энергопотребления на 56%. При этом производитель не уточнил, с каким именно решением проводилось сравнение.

Изображение: Vivo

Среди новых функций заявлен файловый менеджер с элементами искусственного интеллекта. Он предназначен для работы с документами и другими данными в формате, близком к настольным компьютерам. В систему также встроили чат-бота, способного отвечать на вопросы о локальных файлах.

Отдельное внимание Vivo уделяет многозадачности. Инструмент Atomic Workbench позволит одновременно выводить на экран до четырех окон приложений и менять их размер без заметных задержек. Пользователь сможет размещать дополнительные окна рядом с основным приложением и быстро переключаться между ними.

Пока неизвестно, выйдет ли эта версия смартфона за пределами китайского рынка.

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Источник: notebookcheck.net
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