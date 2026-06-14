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Global_Chronicles
Мини‑ПК Strix Halo на базе Ryzen AI Halo оказался на 700$ дешевле Nvidia DGX Spark с 128 ГБ памяти
AMD представила мини‑ПК Ryzen AI Halo Developer Platform за 3999 $, который ориентирован на локальный запуск больших языковых моделей и генеративных ИИ‑сценариев.
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AMD вывела на рынок настольную платформу для разработчиков, которым нужно обрабатывать ИИ‑нагрузку не в облаке, а на собственной машине. Это компактный мини‑ПК формата NUC‑класса, рассчитанный на работу с большими моделями и генерацией изображений и текста локально.

 Источник изображения: AMD

Ryzen AI Halo Developer Platform уже доступна для предзаказа в США по цене 3999 $ через Micro Center. Nvidia ранее продавала DGX Spark за те же 3999 $, но после удорожания памяти его стоимость выросла до 4699 $, и решение AMD оказалось примерно на 700 $ дешевле.  

Источник изображения: AMD

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Платформа строится на процессоре Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами и 32 потоками, базовой частотой 3 ГГц и Boost до 5,1 ГГц. Конфигурация включает 128 ГБ унифицированной LPDDR5X‑8000, 2 ТБ SSD, встроенную графику Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками и NPU с производительностью 50 TOPS для локальных ИИ‑задач.  

Источник изображения: AMD

Система поддерживает Linux и Windows 11 Pro, при этом пользователь может настроить двойную загрузку и выбирать ОС под конкретные рабочие сценарии. Корпус из алюминия имеет размеры 149 × 149 × 43,18 мм, а из разъемов доступны 10‑гигабитный Ethernet, четыре USB‑C и HDMI 2.1b. За охлаждение отвечает уникальная система охлаждения, включающая в себя опорную пластину, плоские тепловые трубки с прямым контактом, алюминиевый радиатор и два вентилятора с боковым потоком воздуха.

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Источник: tomshardware.com
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