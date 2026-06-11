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Global_Chronicles
Благодаря утечке стали известны ключевые подробности о широкоэкранном складном смартфоне Oppo
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что широкоэкранный складной смартфон Oppo находится на продвинутой стадии и выйдет, вероятно, в первом квартале 2027 года.
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Ранее в этом году появились слухи о разработке Oppo широкоформатного складного смартфона, который призван конкурировать с предполагаемым iPhone Ultra от Apple. Теперь новая утечка от известного инсайдера раскрыла больше подробностей об устройстве и возможных сроках его выхода.

 Изображение: GSMArena 

Инсайдер Digital Chat Station (DCS) в сообщении на Weibo заявил, что разработка широкоэкранного складного смартфона Oppo находится на продвинутой стадии, и запуск, вероятно, запланирован на первый квартал 2027 года. Устройство тестируется с грядущим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Утечка также утверждает, что складной смартфон будет оснащен 7,6-дюймовым внутренним дисплеем и 5,5-дюймовым внешним экраном. Oppo оценивает панели от Samsung Display и BOE, а общий дизайн, по имеющимся данным, будет похож на будущий складной iPhone от Apple.

DCS также сообщает, что складной смартфон получит новейшую технологию шарниров Oppo, минимизирующую образование складок — вероятно, ту же систему, что и в Find N6. Хотя окончательное название пока неясно, недавние слухи предполагают, что смартфон может дебютировать как Oppo Find N7.

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Источник: gsmarena.com
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