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Global_Chronicles
Человекоподобный робот Xiaomi сам сделал снимок на Xiaomi 17T Pro во время презентации смартфона
На презентации Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro компания уделила внимание не только новым смартфонам. Перед зрителями выступил человекоподобный робот, который взял смартфон, настроил камеру и сделал снимок.
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Презентация новых смартфонов Xiaomi в Китае включала короткую демонстрацию разработок компании в области робототехники. На сцену вывели человекоподобного робота нового поколения, чтобы показать его возможности в работе с обычными устройствами.

 

Во время показа робот использовал бионическую руку для взаимодействия со смартфоном Xiaomi 17T Pro. Он самостоятельно взял смартфон, изменил масштаб изображения кнопками регулировки громкости и после этого сделал снимок. Компания продемонстрировала полученную фотографию зрителям.

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Демонстрация заняла немного времени, однако позволила оценить точность движений робота и его способность выполнять действия, которые требуют аккуратного обращения с электроникой.

Xiaomi продолжает развивать направление человекоподобных роботов и регулярно рассказывает о промежуточных результатах. Ранее компания сообщала о планах использовать роботов CyberOne на собственных производственных площадках. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь также заявлял, что в течение пяти лет компания рассчитывает расширить применение подобных систем на своих заводах.

Разработка продвигается не только на выставочных площадках. В начале года Xiaomi сообщила, что ее роботы в течение трех часов работали на автомобильном предприятии, выполняя операции по установке самонарезающих гаек. При этом системы выдерживали производственный цикл продолжительностью 76 секунд и достигали показателя успешного монтажа 90,2%.

Компания также обновила конструкцию бионической руки. Она стала компактнее, приблизилась по размерам к человеческой кисти и получила больше степеней свободы, а также развитую систему тактильных датчиков.

#xiaomi #робототехника #человекоподобный робот #xiaomi 17t #бионическая рука #cyberone #xiaomi 17t pro
Источник: gizmochina.com
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