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Global_Chronicles
Team Group показала SSD с жидкостным охлаждением и накопитель с самоуничтожением данных
На выставке Computex 2026 компания Team Group представила линейку твердотельных накопителей и флеш-памяти. Среди новинок — SSD с собственной системой жидкостного охлаждения, первый накопитель компании с интерфейсом PCIe Gen 6 и портативный диск с функцией самоуничтожения данных.
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Компания Team Group привезла на Computex 2026 сразу несколько необычных разработок. Одна из них — SSD с жидкостным охлаждением, где жидкость испаряется внутри корпуса. Другая — портативный диск, который сам уничтожает данные по команде пользователя. 

Изображение: TechPowerUp

Начнем с самого необычного. Модель T-Force Liquid II M.2 Gen 5 NVMe получила автономную систему жидкостного охлаждения. Металлическая пластина отводит тепло от чипов SSD. Затем тепло передается охлаждающей жидкости, которая циркулирует по замкнутому контуру. Жидкость поступает в радиатор. Рядом с радиатором установлен 20-миллиметровый вентилятор, который обдувает его и отводит тепло наружу. Охлаждение работает за счет испарения жидкости внутри контура.

Изображение: TechPowerUp

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Для тех, кому нужна высокая скорость без экспериментов с жидкостью, подойдет T-Force Z54E. Это стандартный M.2 NVMe Gen 5 SSD с объемом до 4 терабайт. Скорость последовательного чтения — до 14,9 гигабайта в секунду, записи — до 14 гигабайт в секунду. Еще один концепт — металлический радиатор для M.2 SSD с отделкой под карбон.

Главная техническая новинка — T-Create Master AI 16E. Это первый твердотельный накопитель Team Group с интерфейсом PCI-Express Gen 6. Доступны версии на 7,68 ТБ, 12,8 ТБ и 15,36 ТБ. Используется память 3D TLC NAND. Скорость чтения достигает 28 ГБ/с, записи — 14 ГБ/с. Для создателей контента выпустили T-Create AI Classic H514. Это M.2 Gen 5 на контроллере SMI SM2508 с DRAM-кэшем. Скорость чтения — до 14,2 ГБ/с, записи — до 13,3 ГБ/с.

Компания также показала корпоративные модели в форм-факторах E1.S и 2,5-дюймовые с интерфейсом U.2 Gen 5 2x2. Среди них T-Create Master AI i514U — 15-миллиметровый накопитель на 14 ГБ/с чтения и 10 ГБ/с записи.

Есть предложение и по портативным SSD. T-Create Expert P33 E-ink оснащен маломощным экраном на электронных чернилах. Он показывает загрузку накопителя, износ, тип подключенного интерфейса и метки томов. Дисплей продолжает работать даже когда сам диск выключен. Ёмкость — 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Интерфейс USB 3.2 Gen 2 дает скорость до 1000 МБ/с. Габариты: 112 на 52 на 17 миллиметров, вес 84 грамма.

Изображение: TechPowerUp

Модель T-Create Expert P35S предназначена для хранения секретных данных. У нее есть функция самоуничтожения. Двухступенчатый физический механизм на корпусе безвозвратно стирает всю информацию. Размеры — 100 на 50 на 18 миллиметров, вес 99 граммов. Ёмкость и скорость такие же, как у P33 E-ink.

Для домашнего использования подходит T-Create Expert P32 Desk. Это настольный внешний SSD большей емкости — 8 или 16 терабайт. По размерам (110 на 65 на 26 мм) и весу (261 грамм) он напоминает портативные жесткие диски 2000-х годов. Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 выдает скорость до 1800 МБ/с.

Отдельного внимания заслуживает серия USB-флешек ECO. Team Group использовала при их производстве переработанные материалы: пластик и сталь. Упаковка тоже из переработанной бумаги и блистерной пленки. Модель X3 ECO работает на USB 3.2 Gen 1. У нее два разъема — Type-C и Type-A. Ёмкость: 64, 128 или 256 гигабайт. Скорость передачи данных — до 100 МБ/с.

#ssd #жидкостное охлаждение #team group #computex 2026 #pcie gen 6 #портативный ssd #eco флешки #e-ink дисплей #самоуничтожение данных
Источник: techpowerup.com
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