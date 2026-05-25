Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Российские бренды заняли почти треть отечественного рынка телевизоров на фоне дефицита импорта
В первом квартале 2026 года российские бренды и СТМ увеличили долю на рынке телевизоров до 31,5%. Рост связан с нехваткой популярных моделей из Китая и Южной Кореи.
реклама

На российском рынке телевизоров с начала текущего года изменилось соотношение сил между локальными и зарубежными брендами. Продажи продолжают расти в штуках, но структура спроса заметно смещается.

Изображение - ChatGPT

В первые три месяца нынешнего года российские производители и собственные торговые марки заняли уже 31,5% рынка телевизоров, увеличив свою долю по сравнению с прошлым годом. В штуках это около 630 тыс. устройств, а общий оборот оценивается примерно в ₽13,2 млрд.

реклама

В процентном выражении российские и локальные бренды тоже прибавили — их доля поднялась до 22,7% против 19,7% годом ранее. Существеннее всего усилилась позиция компаний, связанных с крупными цифровыми экосистемами. Телевизоры «Сбера» увеличили присутствие на рынке как по количеству продаж, так и по выручке. У «Яндекса» также зафиксирован небольшой, но устойчивый рост. Бренд Hi от «М.Видео» увеличил долю как в штуках, так и в денежном выражении.

На фоне этого продажи собственных марок ритейлеров снизились. В DNS зафиксировали сокращение реализации телевизоров под брендами DEXP и Aceline. В компании объяснили это перестройкой линейки: часть моделей перераспределили между брендами, а обновленный ассортимент выводили с задержкой, из-за чего продажи частично перешли к другим участникам рынка.

Дистрибьюторы отмечают, что на динамику повлияли не только решения самих компаний. В начале года возникли перебои с поставками ряда популярных китайских и южнокорейских телевизоров, что изменило структуру продаж в пользу российских производителей.

Общий рынок при этом вырос до 2 млн проданных устройств, но темпы увеличения выручки оказались слабее из-за снижения средней цены телевизоров. Конкуренция усилилась, а в массовом сегменте стало больше доступных моделей Smart TV.

#яндекс #телевизоры #сбер #dexp #dns #smart tv #м.видео #рынок электроники #aceline #hi #ocs
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter