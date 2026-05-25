В первом квартале 2026 года российские бренды и СТМ увеличили долю на рынке телевизоров до 31,5%. Рост связан с нехваткой популярных моделей из Китая и Южной Кореи.

На российском рынке телевизоров с начала текущего года изменилось соотношение сил между локальными и зарубежными брендами. Продажи продолжают расти в штуках, но структура спроса заметно смещается.

Изображение - ChatGPT

В первые три месяца нынешнего года российские производители и собственные торговые марки заняли уже 31,5% рынка телевизоров, увеличив свою долю по сравнению с прошлым годом. В штуках это около 630 тыс. устройств, а общий оборот оценивается примерно в ₽13,2 млрд.

реклама

В процентном выражении российские и локальные бренды тоже прибавили — их доля поднялась до 22,7% против 19,7% годом ранее. Существеннее всего усилилась позиция компаний, связанных с крупными цифровыми экосистемами. Телевизоры «Сбера» увеличили присутствие на рынке как по количеству продаж, так и по выручке. У «Яндекса» также зафиксирован небольшой, но устойчивый рост. Бренд Hi от «М.Видео» увеличил долю как в штуках, так и в денежном выражении.

На фоне этого продажи собственных марок ритейлеров снизились. В DNS зафиксировали сокращение реализации телевизоров под брендами DEXP и Aceline. В компании объяснили это перестройкой линейки: часть моделей перераспределили между брендами, а обновленный ассортимент выводили с задержкой, из-за чего продажи частично перешли к другим участникам рынка.

Дистрибьюторы отмечают, что на динамику повлияли не только решения самих компаний. В начале года возникли перебои с поставками ряда популярных китайских и южнокорейских телевизоров, что изменило структуру продаж в пользу российских производителей.

Общий рынок при этом вырос до 2 млн проданных устройств, но темпы увеличения выручки оказались слабее из-за снижения средней цены телевизоров. Конкуренция усилилась, а в массовом сегменте стало больше доступных моделей Smart TV.