Global_Chronicles
Samsung для складных смартфонов может использовать двухслойную раму вместо «жидкого металла» у Apple
Samsung изучает новую конструкцию корпуса для складных смартфонов с использованием титана и алюминия. По данным инсайдеров, компания рассчитывает объединить высокую прочность и эффективный отвод тепла.
Производители смартфонов продолжают экспериментировать с материалами для корпусов и шарниров. Samsung, судя по утечкам, решила сделать ставку на комбинацию сразу двух металлов. 

Изображение: WCCFTech

Инсайдер Шрёдингер сообщил в Telegram, что Samsung работает над двухфазной рамой для смартфонов. Конструкция сочетает внешний титановый слой и внутренний алюминиевый сердечник класса Aero.

По данным источника, титан должен повысить жесткость корпуса и устойчивость к царапинам. Алюминиевая часть при этом отвечает за отвод тепла от внутренних компонентов устройства. Иначе говоря, Samsung пытается совместить механическую прочность и более эффективное охлаждение в одной конструкции.

Предположительно, компания рассматривает такую разработку как альтернативу технологии Liquidmetal, над которой работает Apple. В основе этой технологии лежит аморфный металлический сплав, который отличается высокой прочностью и сохраняет гибкость при нагрузке.

Ожидается, что Apple использует шарнир из жидкого металла в будущем iPhone Ultra. Samsung же выпустит титаново-алюминиевую раму, вероятно, в следующий версиях Fold, TriFold и других тонких складных устройствах премиального уровня.

#смартфоны #samsung #apple #складные смартфоны #титан #жидкий металл #алюминий #fold #trifold #liquidmetal #гибридная рама #шрёдингер
Источник: wccftech.com
